El último regate de Messi que divide a las redes sociales: entre la genialidad y la falta de deportividad

La Major League Soccer 2024 ha comenzado con un partido adelantado, el que enfrentaba al Inter Miami con el Real Salt Lake, en lo que supuso el estreno de Luis Suárez en el campeonato estadounidense y en el que Messi hizo algo que no se había visto en un campo de fútbol.

El “10” regateó a un defensa que estaba lesionado en el suelo pasándole la pelota por encima como si fuera un cono, y las redes sociales se han dividido entre los que alaban su habilidad y los que critican que siguiera con la jugada cuando había un compañero de profesión dolorido en el suelo.

El encuentro terminó con el resultado de 2-0, sin goles de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba ni Sergio Busquets, todos titulares en el conjunto que dirige el Tata Martino, aunque sí tuvieron mucho protagonismo. El 1-0 fue obra de Taylor, asistido por Leo después de recibir el pase de Busquets.

Y el 2-0 lo marcó Diego Gómez tras una arrancada de Messi y una combinación con Luis Suárez.

El resultado, pese a todo, es algo engañoso porque durante casi toda la segunda parte el Real Salt Lake apretó de verdad y mereció el empate, que no llegó por la mala puntería y por la buena actuación del guardameta Callender. Después del segundo tanto, los de Miami ya sí jugaron a placer con espacios. Luis Suárez estuvo muy cerca de conseguir su primer tanto. "No hay mejor ambición y deseo que venir a un equipo que ganó el primer título recién el año pasado e intentar conseguir la MLS, que es algo que el club no consiguió. Es el deseo, el desafío que tengo tanto yo como todo el equipo de poder conseguir ese título a nivel del club, que sería muy importante", afirmó el delantero uruguayo.