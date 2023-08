El último vídeo, desde otro ángulo, que muestra claramente si fue Jenni quien alzó a Rubiales antes del beso

Un nuevo vídeo ha surgido para poner luz al debate entre si Jenni Hermoso fue quien levantó en brazos a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), o no. En realidad, no es el debate más importante y nada justificaría el beso posterior, pero las versiones fueron las siguientes:

Primero Rubiales habló el pasado viernes en la Asamblea extraordinaria de la Federación. Dijo esto: "En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: “Olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial”. Ella me contestó: “Eres un crack”. Y yo le dije: “¿Un piquito?”. Y ella me dijo: “Vale”. Fue el piquito, durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

La respuesta de Jennifer Hermoso llegó en forma de otro comunicado, a través del sindicato Futpro, firmado por ella y otras 80 jugadoras, en el que asegura: "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Y la Federación contraatacó con otro comunicado en el que aportaba unas fotos en las que se ve al presidente en el aire y a la futbolista en el suelo, con lo que -decían- quedaba demostrado que Rubiales no mentía y que había sido ella quien lo elevó.

Pero el último vídeo que ha aparecido pone en duda esta última versión:

El caso Rubiales está en manos de la justicia deportiva, el TAD; pero podría ir más allá ya que la Fiscalía ha abierto diligencias para un procedimiento legal por presunta agresión sexual.