Varios suspensos del Real Madrid en su derrota contra el Betis en LaLiga

El Real Madrid volvió a tropezar en un partido donde mostró dos caras muy distintas. Un inicio prometedor, con control del juego y capacidad para generar peligro, se fue diluyendo con el paso de los minutos hasta desembocar en una derrota dolorosa ante el Betis. La irregularidad sigue siendo el principal lastre del equipo de Ancelotti, que dejó escapar una ventaja y terminó sin reacción. A continuación, el análisis individual de los jugadores.

Courtois (7,5) Poco pudo hacer en los goles. Hizo un paradón en un saque de esquina que hubiese matado antes al Real Madrid.

Lucas Vázquez (5,5): Aunque se ofreció en ataque, pero sin éxito. En defensa, no se impone.

Rüdiger (5): Irregular en defensa.Cometió el penalti que dio la victoria al Betis, una acción que empañó su actuación en un partido que exigía más solidez.

Alaba (4): Desafortunado. No encontró nunca su sitio y Ancelotti lo sustituyó en el minuto 59 tras una actuación errática. Sin confianza, sin contundencia.

Mendy (6):Asistió en el gol de Brahim con una acción inesperada. Su aportación ofensiva fue clave en la primera mitad, aunque en defensa sufrió en algunos momentos y acabó sustituido

Tchouaméni (4): Empezó bien, pero después fue superado en el mediocampo, sin control ni precisión.

Modrić (5): Lejos de su mejor versión. Intentó dar orden al equipo, pero le faltó claridad. En un partido de alta exigencia, el croata no logró imponer su jerarquía.

Brahim (5,5): Anotó el gol con un gran remate, pero se diluyó con el paso de los minutos. Fue sustituido en el minuto 59 y su aportación terminó siendo testimonial tras el descanso.

Rodrygo (6,5): De los más peligrosos en ataque sobre todo en el segundo tiempo. Pero no fue decisivo.

Vinícius (6,5): Buscó el desequilibrio, pero no encontró precisión en los metros finales. Demasiado apagado

Mbappé (5): Su buen pase en el gol no tuvo continuidad.. No generó ninguna ocasión clara y estuvo torpe en controles y decisiones.

Ancelotti (E) (5): No encontró soluciones desde el banquillo. Sus cambios no mejoraron al equipo y el Madrid perdió el control del partido en la segunda mitad. La gestión de los minutos sigue siendo un problema en una temporada exigente. Endrick, Camavinga, Güler y Fran García no estuvieron afortunados tampoco.