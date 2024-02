La vergonzosa campaña machista contra la colegiada Guadalupe Porras: "Es lo que pasa si sales de la cocina..."

La extremeña Guadalupe Porras Ayuso, que ejercía de asistiente en el partido Betis-Athletic Club resultó herida al chocar con un cámara de televisión durante la primera parte y rtuvo que ser trasladada a un hospital. Aturdida y con mucha sangre manando de la herida, fue atendida por los servicios médicos del Betis y el Athletic en el mismo césped, pero no pudo continuar y tuvo que rer reemplazada por el cuarto árbitro, Néstor Holgueras Castellanos.

Su cara ensangrentada dio la vuelta al mundo pero no todo fueron muestras de solidaridad con la colegiada. Una foto de la jueza de línea internacional Guadalupe Porras , publicada en la cuenta de Instagram de la Gazzetta dello Sport , se llenó de inmediato de comentarios machistas y misóginos que incendiaron las redes. “Mira lo que pasa cuando sales de la cocina” , “En la cocina como mucho te cortas un dedo”, “Falta de visión lateral. Sólo para recordarnos que hombres y mujeres no son iguales”,: "No basta con quitarles el permiso de conducir a las mujeres, ahora incluso causan daños a pie" son sólo algunos de los aberrantes comentarios que demuestran cómo la misoginia sigue presente en el mundo del deporte.

La polémica adquirió tal nivel de indignación en redes sociales que el medio italiano se vio obligado a emitir un comunicado.

"Una simple foto publicada en nuestro perfil fue suficiente para que la jueza de línea Guadalupe Porras Ayuso se sintiera abrumada por vulgares insultos machistas.

“Ahora ve a cocinar”; “Tu lugar está en la cocina”; “En casa haciendo salsa”. Son muchos los comentarios que dejan sin palabras y que han encontrado espacio en un contexto que siempre ha apostado por promover la igualdad en todos los ámbitos deportivos, especialmente en el fútbol.

Nos comprometimos a limitar la mayoría de los comentarios inicialmente. Luego, la constatación de que los prejuicios vinculados a las mujeres que trabajan en el mundo del fútbol todavía estaban presentes nos impulsó a detenernos y reflexionar sobre una reacción más meditada. Porque para superar este estigma social es necesario ponerle cara a la ignorancia, y algunas noticias -aunque tristes- pueden ayudarnos a educar a nuestra comunidad. Dentro de las cuales, evidentemente, no hay espacio para el sexismo y cualquier otra forma de discriminación".