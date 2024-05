El vergonzoso dinero en premios de la final de Champions femenina en comparación con la masculina

La final de la Champion que mide a Barcelona y Olympique de Lyon este sábado no solo supone un duelo entre los dos mejores equipos de Europa, sino también entre dos de los clubes con más pulso económico en el concierto del fútbol femenino europeo.

El Barcelona, con una plantilla valorada en 5,62 millones de euros, es la más valiosa del continente, según indica el medio especializado Soccerdona. La del cuadro francés, por su parte, es la tercera más cotizada, con un valor de 4.060.000 euros.

Si bien el Lyon no es el segundo más valioso –lo es el Chelsea inglés, un poco por encima, valorado en 4,125 millones–, sí dispone de una partida presupuestaria históricamente mayor.

El ocho veces campeón de Europa, cinco de ellas consecutivas, no ha coleccionado títulos por casualidad. El OL fue uno de los clubes pioneros en realizar una inversión millonaria en un equipo de fútbol femenino.

De hecho, los 10 millones de euros que el Barcelona presupuestó solo en gastos de personal para la vigente campaña ya era el presupuesto con el que contaba el equipo dirigido por Sonia Bompastor en 2020, el de su penúltimo título de Liga de Campeones y el previo a que el Barça irrumpiera definitivamente en la escena europea.

Así, aunque el Barça ha conseguido integrarse finalmente al conjunto de equipos con más pulso económico de Europa, el Lyon juega con la ventaja de llevar años haciéndolo; en 2017, llegaron a acercarse a un presupuesto de 12. Por aquel entonces, el cuadro catalán hacía los primeros fichajes de su historia con un presupuesto de menos de 2.

Sin embargo, no sería justo no mencionar la buena rentabilidad de la sección femenina del Barcelona, la única del club que no contempla pérdidas en el último ejercicio. Algo reciente, pero que explica el aumento exponencial, tanto de resultados deportivos, como de cifras económicamente favorables.

En 2022, EFE avanzó que el presupuesto del Barcelona, por aquel entonces entorno a los 4,5 millones de euros, se debía en parte al patrocinio de la marca estadounidense Stanley, que vistió al equipo femenino de 2018 hasta esa fecha. Desde entonces, los ingresos, gracias a la incorporación de nuevos patrocinadores, más ticketing y, en general, una actividad comercial mayor, han ido al alza.

Xavi Budó, director de Deportes del club, reconocía el pasado septiembre en una entrevista que los ingresos aumentaron un 95% en la temporada 2022-23 con respecto a la 2021-22: «El femenino estaba generando de ingresos 4 millones de euros y cerramos la 2022-23 con una facturación de 14. La previsión para la 2023-24 es de 17,5 millones de euros», señaló al Mundo Deportivo. En el vigente curso, el gasto presupuestado total del equipo ronda los 15 millones, sin contar el superávit que se prevé, en torno a 2 más.

Manejando esas cifras, el Barça ha situado su equipo femenino en la cúspide del fútbol europeo de forma definitiva, más, lo ha hecho en un contexto de recortes y crisis institucional en el club y formando su columna vertebral en casa.

Una comparación que muestra la desigualdad con el fútbol masculino

La Masia ha nutrido el éxito del Barça de hoy; las cuatro jugadoras más valiosas: Bonmatí, Putellas y Patri Guijarro provienen de la cantera, y Caroline Graham fue un fichaje a coste cero.

En cualquier caso, el crecimiento del fútbol femenino es exponencial e imparable, en términos deportivos y comerciales. La prueba de ello es la creciente inversión. Todo ello no casa con las ínfimas percepciones que recibe cada equipo en ganar la Liga de Campeones y que dista de las inversiones millonarias hasta aquí expuestas; en la final, el subcampeón ingresa 200.000 euros; el campeón, 350.000.

En la final masculina entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund,el campeón se lleva 20 millones, el subcampéon, 15,5.