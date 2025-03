La viral burla de Tomás Roncero de Simeone tras el empate del Atlético contra el Espanyol

Lo del Atlético de Madrid ya es un clásico: ilusiona, se sube al tren de la pelea por LaLiga, y justo cuando parece que puede meterse en serio… tropieza con una piedra del camino. Esta vez, fue en Cornellà, contra un Espanyol que pelea por no bajar pero que encontró en los colchoneros una ayuda inesperada para seguir respirando. Empate 1-1 y adiós a las matemáticas optimistas.

El Atleti empezó bien, como suele pasar. Control, presión, gol y caras de “esta vez sí”. Pero al equipo del Cholo le pasa lo de siempre: tiene el partido para liquidarlo y se pone nervioso, se parte, se encierra, y al final lo paga. El Espanyol no tenía mucho más que ganas y necesidad, pero con eso le bastó para poner contra las cuerdas a un equipo que, en teoría, quería luchar por algo más grande. Al final, un gol en contra, tras un penalti y el gesto torcido en la cara de Simeone. Otra tarde de esas.

¿Y qué faltaba para rematar el cuadro? Las bromas madridistas. Tomás Roncero, que no deja pasar ni una. Y menos a Simeone, a quien no le tiene especial cariño: “¿Qué es el Cholismo? Un año sin Liga (ni Champions) y otro lo mismo...”, soltó en redes con una sonrisa que se escuchaba aunque no estuviera en video. La burla va con historia: año tras año, el Atlético arranca fuerte, se ilusiona, y al llegar marzo ya está pensando en asegurar Champions, nada más. Y, sobre todo este año, cuando es el Real Madrid quien le ha echado de Europa.

Este empate no solo le corta las alas al Atleti, sino que lo deja en esa tierra de nadie tan incómoda: sin Liga que pelear, sin drama por Europa, y sin demasiado que celebrar. Otro año que empieza con esperanza y termina con excusas.

El problema ya no es solo deportivo, sino de discurso. Hay talento, hay plantilla, pero hay una especie de bloqueo que no los deja romper su propio techo. Ahora se lo juega todo contra el Barcelona en la Copa del Rey el próximo miércoles.

Así que mientras el Espanyol celebra un punto vital, el Atlético se mira al espejo y se pregunta —o debería preguntarse— por qué sigue siendo ese equipo que se cae justo cuando más se le necesita. Y mientras tanto, Roncero se ríe.