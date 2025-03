El Xokas, sobre el penalti de Julián Álvarez: "Eres anormal"

El pasado 12 de marzo de 2025, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League dejó una de las polémicas más candentes de la temporada. En una tanda de penaltis que decidió el pase a cuartos, el lanzamiento de Julián Álvarez fue anulado por el VAR tras determinar que el argentino tocó el balón dos veces, desatando un debate que recorrió redes sociales y medios de comunicación. Entre las voces que se alzaron, la del streamer gallego Xokas destacó por su intensidad y claridad, convirtiéndose en un reflejo de las pasiones que despierta el fútbol y sus reglas.

Xokas, conocido por sus opiniones contundentes y su estilo sin filtros, reaccionó después porque no vio el partido. El streamer analizó la jugada con detalle, apoyándose en las repeticiones para argumentar su postura. "Por qué hay tanta peña diciendo robo, ha habido alguna polémica?", pide y luego ve la jugada: "Toca, toca, mira, toca, toca, tocó, tocó, ¿no veis mover el balón? Lo toca con este pie", exclamó.

Más allá de la jugada concreta, Xokas aprovechó para defender la normativa que prohíbe tocar el balón dos veces en un penalti. "No es una regla estúpida, tío. Imagínate que yo cojo el balón, lo toco para adelante, me acercó al portero y se la cruzo al lado. Cómo que es una regla estúpida, es bastante sensata", responde a alguien que le cuestiona la regla.

La reacción del chat no se hizo esperar, reflejando la división que la jugada generó entre los aficionados. Algunos apoyaron su análisis, mientras otros lo acusaron de parcialidad o cuestionaron la aplicación estricta de la norma en un caso que parecía accidental. Esto desató la faceta más visceral de Xokas, quien no dudó en responder con vehemencia a las críticas más duras. Ante un comentario que sugería que el movimiento del pie de Álvarez era solo una reacción al suelo y no un doble toque, el streamer estalló: "Acabas de decir que se mueve el pie al hacer fuerza contra el piso, tú eres anormal perdido. Le ha dado con el pie, qué más quieres. Hay gente que quiere defender lo indefendible"