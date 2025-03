La UEFA rompe su silencio sobre el penalti de Julián Álvarez: "Aunque fue mínimo..."

El Real Madrid se clasificaba anoche por penaltis para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 2-1 de la ida y pese a su derrota (1-0) fuera de casa contra un Atlético de Madrid que por momentos ha rozado la remontada, pero que otra vez ha encontrado en su vecino de la capital a su verdugo en la máxima competición europea. El penalti decisivo anotado por Antonio Rüdiger en la tanda (2-4) dejó helado al Riyadh Air Metropolitano que vio a su equipo perecer en esta vuelta de octavos de final y en la que el tempranísimo gol de Conor Gallagher se quedó sin recompensa.

Un partido marcado por la polémica con Julián Álvarez en la tanda de penaltis. El Madrid lanzaba primero, pero en la portería del fondo sur. Los entrenadores decidieron que lanzaran primeros los especialistas. Ya no estaban Vinicius, Rodrygo ni Griezmann, pero marcó Mbappé y empató Sorloth; marcó Bellingham y empató Julián. Hasta que intervino el VAR. El argentino se resbaló y pegó a la pelota con los dos pies antes de marcar. No valía el gol.A pesar de las quejas de Simeone y el enfado de los atléticos la norma es clara.

Lo que dice el reglamento

La regla 14 de la Fifa estipula que "el lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto". Al estar en una tanda de penaltis no se contará con la opción de sancionar un libre indirecto, por lo que correspondió en el caso de Julián Álvarez fue anular el lanzamiento.

Por fin, la UEFA se ha pronunciado sobre la polémica y adjunta un vídeo en el que se aprecia el contacto con el pie de apoyo. El organismo se abre a estudiar un cambio de norma en un futuro para los casos en los que no haya intencionalidad clara.

Comunicado íntegro de la UEFA

"El Atlético de Madrid consultó a la UEFA por el incidente que provocó la anulación del penalti lanzado por Julián Álvarez al final del partido de ayer de la UEFA Champions League contra el Real Madrid.

Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado.

La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario".