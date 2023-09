La valoración de Coto Matamoros sobre el Mundial femenino

Coto Matamoros analizó la actual situación del fútbol femenino y lo hizo sin cortarse en sus valoraciones. Matamoros fue sincero desde el principio al reconocer que no ve fútbol femenino. "Pues ni me enteré porque es que no me interesa. Yo no he visto en mi vida un partido de fútbol femenino.

El mundial de fútbol femenino vale lo mismo que el trofeo Carranza, que me perdonen en Cádiz…no he visto en mi vida un partido de fútbol femenino. Solo los resúmenes y dices... ¡Joder, qué malas son! ¡Son una mierda!", dijo.

Matamoros ya se había pronunciado anteriormente sobre el fútbol femenino y nunca cambió su versión. La realidad es que no se recuerdan declaraciones de este estilo tan tajantes contra las jugadoras. Justamente, en un momento delicado donde la selección femenina lucha por una mayor igualdad en apoyos.

Tras ganar el Mundial, ese paso está más cerca y el CSD hace todo lo posible para que esto ocurra cuanto antes.