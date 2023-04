Un ex futbolista desvela la otra cara de Guardiola: "Es prepotente... Te deja claro que es el mejor"

Samir Nasri habló en L'Equipe sobre el Arsenal y el City, puesto que jugó en ambos equipos. Especialmente cuenta detalles de su etapa con Guardiola. "Es prepotente... en el buen sentido. Guardiola sabe que es el mejor entrenador y te lo deja claro. Pep sabe lo que aporta al club y sabe que cuando llegó al City tenía carta blanca. Entonces, para él, es bastante fácil imponer su ley. Después es una persona franca y honesta. Poco a poco conseguí hacerlo cambiar de opinión. Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara allí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato".

Nasri tuvo problema de sobrepeso y desvela cómo reaccionó Guardiola: "Hago mi primer entrenamiento, todo va bien, está contento conmigo. Al día siguiente me vuelve a convocar Pep Guardiola y ahí me grita lo de mi peso (llegó con sobrepeso a la pretemporada. Cuando llegué Guardiola me dijo que mi peso debía ser 76 kilos. Yo no había pesado eso desde que jugaba en Marsella, porque en la Premier siempre hay un programa para coger más músculo. Él quiere jugadores finos, físicos. Yo llegué con cuatro kilos más de los que normalmente debía tener. Con Guardiola, si tienes 2,5 de más no te puedes entrenar con el grupo. Entonces me entrené yo solo por mi cuenta. Es imposible jugar bien al fútbol si no tienes sexo con tu pareja. Nunca prohibiría eso. Si lo estás haciendo, mejor jugarás, eso decía".

Por último, Nasri habló sobre su favorito a ganar el título. ¿Quién ganará? El City, que llega a su mejor momento de forma, con todos sus jugadores disponibles para el sprint final, a diferencia de años anteriores. Mientras que el Arsenal va perdiendo tiempo, tras liderar la carrera la mayor parte de la temporada. A veces, cuando llegamos a la meta cuando no estamos acostumbrados a ganar, tenemos los pelos de punta...".