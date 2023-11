El futbolista español que ha decidido no jugar más con la camiseta de España

No se esperaba, pero la Argentina campeona del mundo de Messi y Scaloni tiene ahora mucho predicamento entre los futbolistas y eso hace que algunos se dejen convencer para ser convocados y jugar junto a Messi este último rato de fútbol que le queda. Así parece que lo ha decidido Pablo Maffeo, el defensor del Real Mallorca, según ha anunciado Relevo y ha sorprendido a muchos porque hasta ahora Maffeo había jugado en muchas categorías inferiores de la España, también en la Sub'21.

Según las informaciones, ha sido el propio seleccionador Lionel Scaloni quien estado en conversaciones con Maffeo durante varias semanas, y parece que estas conversaciones han conseguido convencer las posibles reticencias del futbolistas. A pesar de haber nacido en España, Maffeo tiene la opción de jugar para Argentina debido a su ascendencia materna. Su madre es de Argentina y su padre nació en Italia. Maffeo, en cambio, nació en España, por eso ha ido convocado con las categorías inferiores de la selección. Siempre ha estado atento a las convocatorias de España, pero como no han contado con él, ha cambiado de opinión. Sabe que Argentina le asegura jugar partidos importantes. Los primeros son ya, frente a Uruguay y Brasil, el 17 y 22 de noviembre. Pero sólo irá si se resuelven a tiempo los papeles para que consiga el permiso. También podía haber jugado con Italia, pero ha sido Argentina quien más interés ha mostrado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha estado en contacto con el Mallorca y ha informado al club de su intención de convocar a Maffeo. Si todo va según lo planeado, Maffeo podría unirse a la selección argentina en las próximas semanas. Maffeo es uno de los jugadores más valorados del Mallorca, y su convocatoria a la selección argentina sería una gran noticia para el club, que sabe que las internacionalidades aumentarían su valor y el nombre del Mallorca. Hace un año, el Diario de Mallorca preguntaba a Maffeo por su futuro: "Siempre estoy concentrado en el momento. En el fútbol puede haber giros inesperados. Es verdad que algún día me gustaría jugar la Champions e ir a la selección, pero a día de hoy estoy muy cómodo", respondía. Entonces le preguntaban si tenía obsesión de jugar con España:"No me obsesiona. Yo puedo jugar con tres selecciones: Italia, Argentina y España. Mi padre es italiano y mi madre, argentina. Mi día a día es el Mallorca, donde paso el 100% de mi tiempo. Estoy feliz, si llega algo, encantado. Pero si no voy con la selección y me dicen que nos salvamos, lo firmo", contestaba.