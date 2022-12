Mundial de Qatar 2022: Scaloni, el conductor de la “Scaloneta”

No hay cargo más asfixiante que el de seleccionador de Argentina en un Mundial, por la presión de, literalmente, todo un país que late por la albiceleste y al que, literalmente de nuevo, le va la vida en levantar la Copa del Mundo. Scaloni es de los pocos argentinos que trata de ponerle un poco de calma a ese sentimiento nacional que lejos de ayudar ha complicado el objetivo por el que todos suspiran desde que Maradona levantó el trofeo en el 86.

El actual seleccionador lo sabe y es el más consciente de que el mejor camino para dar la vuelta olímpica otra vez es la tranquilidad. Lo ha dicho en cada rueda de prensa en Qatar y lo repitió antes de la semifinal ante Croacia. «No tuve tantas batallas como para pensar si es el mes más decisivo de mi vida. Lo más importante es lo que viene siempre, no podemos pensar en lo que se está por lograr sin haberlo logrado. No le doy tantas vueltas a que estamos en un Mundial, a que es trascendental, a qué pasa si ganamos o si no ganamos. Creo que todo eso te quita energía y creo que no ayuda», explicaba el conductor de la «Scaloneta», ese barco metafórico en el que está subida Argentina desde que Scaloni llegó al cargo después de la dimisión de Sampaoli tras el Mundial de 2018. En ese momento era seleccionador sub’21, con Pablo Aimar y Walter Samuel como ayudantes, que le acompañaron a la selección absoluta. Tres «Pekerman boys», que reconocieron haber tenido como inspiración a José Pekerman y sus métodos en el arranque de sus carreras como técnicos.

Scaloni como futbolista solo fue siete veces internacional y jugó un partido de Copa del Mundo, después de que precisamente José Pekerman lo convocara para Alemania 2006. Lionel fue el lateral derecho titular en los octavos de final ante México, el día del golazo de Maxi en la prórroga. No participó en los cuartos ante Alemania, donde primero un gol de Klose a diez minutos del final y luego los fallos en la tanda de penaltis de Ayala y Cambiasso apartaron a aquella Argentina de alcanzar esas semifinales que les miden ahora a Croacia.

Scaloni fue un lateral derecho de más trabajo que calidad, y reconoce que sí podían decir de él que era «medio pata dura», pero no que lo dejara todo en el campo, como hace su «Scaloneta», que llegó a Qatar con 36 partidos consecutivos sin perder, a uno de la marca histórica de Italia, pero que no pudo alcanzarla. Ha creado un ecosistema en la albiceleste para que Messi se sienta cómodo dentro y fuera del campo. Con el Superdépor ganó la Liga y jugó también en el Racing de Santander y en Mallorca, donde vive ahora. Allí tuvo un percance montando en bici al ser atropellado por un coche. Aquello quedó en nada para el seleccionador más joven del Mundial de Qatar, como la derrota ante Arabia del estreno.