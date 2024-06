El futbolista de LaLiga que estalla defendiendo a Ibai Llanos: "vomitivos"

Después de una emocionante victoria en el Mundial de Kings League, Ibai Llanos, el carismático streamer y creador de contenido, regresó a España desde México. Sin embargo, su llegada no fue como se esperaba. A pesar de la euforia por el título mundial, Ibai llegó a Barcelona con un agotamiento extremo y una fiebre persistente.

El influencer, conocido por su espontaneidad y cercanía con sus seguidores, compartió su experiencia en las redes sociales. En un emotivo tuit, escribió: “Ganamos, pero mi cuerpo dice ‘¡basta!’”. La fiebre y el cansancio acumulado durante la competición lo llevaron a utilizar una silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona. Las imágenes de Ibai siendo empujado por un amigo se volvieron virales en cuestión de minutos y generaron muchas reacciones, desde los que se preocuparon por su salud hasta los que bromearon. "No es nada grave, solo necesito descansar”, aclaró en una transmisión en vivo. Su franqueza y autenticidad resonaron con su audiencia.

Uno de los que más se ha indignado ha sido el jugador del Rayo Vallecano Óscar Valentín. "Las redes sociales se han vuelto una vergüenza y sobretodo este tipo de prensa. Lo peor la gente que lo alimenta. Los comentarios vomitivos. No todo debería de valer", escribía encima de un vídeo de un influencer que criticaba cómo había llegado Ibai Llanos.

"He visto que anda por ahí circulando un vídeo mío en silla de ruedas”, aseguró después Ibai Llanos. “La verdad es que la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos, tengo que reconocerlo". Y continuó asegurando que llevaba "una cuajada espectacular, me fui directamente al avión sin dormir porque salí de fiesta por Monterrey”