Ibai Llanos se pronuncia tras aparecer en silla de ruedas: "Se me fue de las manos"

El popular streamer Ibai Llanos ha despejado las dudas sobre su estado de salud tras ser visto en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona, cuando regresaba de México. Llanos estuvo en el país durante tres semanas por la Kings League, donde su equipo, Porcinos FC, se coronó campeón del torneo. Las imágenes de su llegada, visiblemente abatido y sin casi poder abrir los ojos empujado en la silla por el personal del aeropuerto, generaron preocupación y especulaciones entre sus seguidores. Ahora, admitía que "la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos".

Desde su directo en Twitch, Llanos ha explicado que su agotamiento se debió a una intensa celebración tras la victoria de su equipo y a la falta de sueño, ya que había salido de fiesta en Monterrey antes de tomar el vuelo de vuelta. "La fiesta de Monterrey me mató, la noche mexicana esconde locuras", ha comentado, cuestionando a quienes grabaron su llegada sin considerar su estado. "Iba en la silla con los ojos cerrados y vienen medios de comunicación a hacerme preguntas y luego gente alrededor grabándome", afirmaba, calificando la situación de surrealista y de ser "peor que un episodio de Black Mirror".

Llanos ha descartado cualquier problema de salud, asegurando que no ha acudido al médico y que después de dormir un poco se encuentra en perfectas condiciones. "La realidad es que llevaba una cuajada de México, me fui al avión sin dormir porque salí de fiesta", ha dicho también el streamer, que escribía en sus perfil de X: "No vuelvo a salir de fiesta en toda mi puta vida".

La victoria de Porcinos FC en la Kings World Cup fue un momento histórico para el equipo y sus seguidores, quienes lo celebraron con gran entusiasmo. El equipo se impuso al brasileño G3X con un marcador de 5-3, llevándose no solo el título, sino también un premio de un millón de dólares. Durante su viaje, Ibai había compartido todos sus momentos en México en sus redes sociales.