La garra de Aguirre, Steve Nash, un estadio futurista... los secretos del éxito del Real Mallorca

El Real Mallorca busca en San Sebastián su cuarta final de la Copa del Rey después de su primer empate en el torneo, con el 0-0 de la ida. El cuadro de Javier Aguirre se estrenó con un contundente 0-4 ante el Boiro, equipo de la Preferente gallega. Superó por 0-3 al Valle de Egués, club navarro de Segunda Federación y en dieciseisavos se deshizo del Burgos (0-3). Las dificultades llegaron en octavos , pero un gol de Lavin en el último minuto de la prórroga valió el pase a cuartos. La víctima en cuartos fue el Girona, que entonces era líder de Primera (3-2).

En Mallorca se respira un ambiente tan ilusionante como el que se vivió en 2003 cuando el equipo levantó su única Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva en el Martínez Valero (0-3). Aquel equipo tenía a Gregorio Manzano en el banquillo y Samuel Etoo era su estrella. Javier Aguirre regresa a unas semifinales de la Copa del Rey 19 años después. «Tenemos mucha confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico. Aguirre llegó en una situación muy complicada, cogió al equipo en medio de una racha muy mala y salvó al club. Nos dio una identidad en el juego con garra e intensidad y esfuerzo. Eso es lo que ha hecho que estemos donde estamos a día de hoy. Es el tercer año seguido en Primera División y la temporada pasada terminamos en el «top 10» de LaLiga, algo que superó todas las expectativas. Fuimos novenos y ahora lo que tenemos que hacer es seguir con el ADN que el entrenador ha impreso a los jugadores», asegura a LA RAZÓN Alfonso Díaz, el CEO del club.

Aguirre es el indiscutible jefe del vestuario y Vedat Muriqi, su gran referencia en el campo. El delantero se consagró en la isla con 16 goles en la anterior temporada. Hizo quince en Liga y uno en Copa. «Es un bicho feo y raro, lo ves y te cambias de acera. No hay manera de no querer al sinvergüenza», afirmó Aguirre sobre él. El futbolista balcánico vivió de niño la guerra en Kosovo. «Tuve que empezar a trabajar con ocho años en el restaurante de mi tío. Empecé limpiando vasos a los ocho años y a los diez ya era camarero, porque era muy alto y con 16 años ya tenía barba. Trabajaba y también jugaba al fútbol. Hasta que un día me llegó una oferta desde Albania y pude dedicarme sólo a jugar», rememoró el jugador en una entrevista con Última Hora. Muriqi es la gran amenaza para la Real y su mejor socio es el veterano y canterano Abdón Prats. Con 31 años ha resurgido después de un curso en el que sólo sumó un gol en Liga y tres en Copa.

En San Sebastián es muy probable que Javier Aguirre mantenga el bloque de cinco defensas con el central serbio Matija Nastasic como titular tras su gran actuación en Vitoria.

El partido en el Reale Arena puede ser la guinda de una etapa que desde 2016 ha cambiado la historia contemporánea del club. De los apuros económicos y la Segunda B a pelear por una final. El presidente y máximo accionista, Andy Kohlberg –extenista profesional–, y leyendas del deporte norteamericano como Steve Nash –base canadiense que fue dos veces MVP de la NBA– o Steve Kerr –entrenador de los Warriors y miembro de los Bulls de Jordan–, entre otros, pusieron los cimientos a una nueva era. «La afición ha dado una respuesta increíble desde que llegamos aquí. Nosotros empezamos hace ocho años con apenas 5.000-6.000 abonados y esta temporada la hemos cerrado con 20.000 en un estadio de 26.000. Es difícil tener mas plazas de abono. Nuestro objetivo es ser un club solidario de LaLiga y estar en el Top 10. Estamos creando un club nuevo y me refiero a nivel de infraestructura y proyecto, pero nunca se nos olvida el pasado», afirma Díaz.

Un estadio futurista

La isla se caracteriza por tener 17 millones de turistas al año. Este dato supuso un punto de inflexión para que la entidad apostase por una lavado de imagen en su estadio y conseguir que estuviese abierto todos los días del año.

Una de las sorpresas que guarda Son Moix está justo detrás de los banquillos. "Cuando contactamos con el arquitecto pensamos en que tenía que haber un espacio VIP entre las gradas y el campo para que la gente pudiese ver detrás de los banquillos el partido mientras come o cena. No hemos tenido miedo en innovar, en España no existe, en la Premier son casos muy concretos y mas acotados", dice Alfonso. En total, apenas se trata de una distancia de 50 metros desde los banquillos hasta esta grada que también cuenta con una cristalera incluida para ver los partidos lo más cera posible.

El SPA, el gimnasio y un "Salón de la Fama" al más puro estilo NBA son otras de las novedades que se han ido incorporando a la remodelación. "Queremos que sea un espacio en el que la ciudadanía pueda venir a disfrutar. En el frontal de la fachada norte se van a abrir diferentes espacios para servicios: sport bar, clínicas y una nueva tienda acristalada a pie de calle y va a generar un movimiento constante. Estamos diseñando y trabajando en que haya unos programas gastronómicos, culturales, música, ocio y también importante para que se produzcan reuniones y eventos", concluye Alfonso.