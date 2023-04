Un gol de Bennacer ilusiona al Milan (1-0)

Brahim marcó contra el Tottenham el gol que llevó al Milan hasta los cuartos de final de la Champions y Brahim volvió a aparecer para hacer la jugada que acabó en el gol de Bennacer, el único del partido. Arrancó desde su campo con un reverso que le dejaba todo el campo por delante y lo aprovechó para llegar hasta el área napolitana. Encontró a Leao a su derecha y todavía tuvo tiempo para tocar la pelota que puso el portugués para dejársela en ventaja a Bennacer. Ibrahimovic aplaudía desde la banda, vestido de civil.

El Milan encontró así el gol que se le había negado antes a Leao, que acabó pagando su frustración contra el banderín de córner. Y los rojinegros se marchan con ventaja mínima a la vuelta como hicieron en la eliminatoria anterior, que pudo ser alguno más si el cabezazo de Kjaer en el última jugada del primer tiempo hubiera caído dentro de la portería después de pegar en el larguero en lugar de botar al otro lado de la línea. Podía haber decidido la eliminatoria en esos cinco minutos.

Y no fue porque el Nápoles no lo intentara. Le faltó el acierto que tuvo el Milan ante la portería, pero no se rindió aunque acabara con diez por la expulsión de Zambo Anguissa. El Nápoles siguió apretando hasta el final, pero el acierto de Maignan para detener el remate de Di Lorenzo en los últimos minutos y la falta de puntería de Olivera en la jugada siguiente evitaron el empate napolitano.