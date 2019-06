La británica Hannah Green ha terminado este KPMG Women’s Championship del LPGA Tour con una victoria que le encumbra y en la que ha demostrado su fortaleza. Desde el jueves y hasta el domingo exhibió pegada, ya con 68 golpes el primer día y aunque finalizó con alguna apretura de más (72 golpes y solo uno de ventaja), fue capaz de aguantar el tipo.

Eso sí, al cogote le sopló y mucho una magnífica Sung Hyun Park en esta última ronda (68 golpes con cinco birdies y un bogey), que fue quien más apuros le trajo, quedando a un solo impacto de la británica. Terceras empatadas quedaron Mel Reid segunda mejor vuelta del día con 66 impactos) y Nelly Korda, con -6 ambas.

Primer Major para ella en su séptimo intento con tan solo 22 años y superando a rivales de la talla de Park, Mirim Lee e Inbee Park (T7), So Yeon Ryu y Ariya Jutanugarn (T10), Sei Young Kim (T20) o Lexi Thompson y Moriya Jutanugarn (T26).

”Estoy casi sin palabras. Estaba muy nerviosa en los últimos cinco hoyos e hice un putt bastante bueno que me ayudó a meterme en el partido, lo que me ayudó a superar lo que quedaba de embrague y eso me ayudó a superar lo que quedaba de torneo. Al finalizar, la sensación era increíble con todo el público aplaudiendo’’, comentó.

Hablando de las nuestras, decir que su actuación no fue la mejor de todas, no encontraron acierto en todo el torneo, siendo la mejor de todas Azahara Muñoz con un acumulado de +3 y un puesto 37 empatada. Por detrás, Carlota Ciganda se fue hasta el +5 con 74 golpes este domingo, y Nuria Iturrios finalizó con un golpe más (+6).