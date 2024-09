Golpe de Jorge Martín a Bagnaia en la Sprint de San Marino

Cuando todo el mundo esperaba un monólogo de Bagnaia en el Sprint de Misano, apareció Jorge Martín para cambiar el guion y dar un buen golpe en casa de su rival por el Mundial de MotoGP. Pecco había asustado por la mañana con una "pole" estratosférica y quería empezar a recortar puntos de desventaja cuanto antes, pero la salida le volvió a condenar, como en Motorland. No arrancó bien y Martín le robó literalmente la cartera desde la segunda línea para ponerse en cabeza y frenar la escapada del vigente campeón del mundo.

Se lamentaba Bagnaia por ese fallo en la salida, porque después ya no pudo superar a Jorge, que frenaba más tarde que él y no cometió ni un error. "Al ponerme delante he pensado que tenía que hacer trece vueltas como si fuera un Q2", decía el madrileño que eso fue lo que hizo: demostrar que es el mejor en las carreras cortas, cuando se trata de ser explosivo. No hay nadie como él y por eso ahora es un poquito más líder del Mundial, porque ha ensanchado hasta los 26 puntos su ventaja, y además delante del público italiano, y con Valentino Rossi de invitado especial.

Llevaba Martín seis segundos puestos seguidos, y ha roto la racha de la mejor manera, hacia arriba, mejorándola con una victoria que ni Pecco esperaba y que le dolió especialmente.

Es la quinta victoria del de Pramac en los Sprints esta temporada y sólo una vez no consiguió acabar en el podio en la carrera corta. Es su escenario perfecto y lo está utilizando para alimentar sus esperanzas de título mundial antes de dejar Ducati a final de año.