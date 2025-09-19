La gran confesión de Paula Badosa sobre sus sufrimientos

Paula Badosa ha abierto su corazón sobre el proceso de recuperación tras la lesión que la mantuvo alejada de las pistas durante más de dos meses. La tenista española reconoce que volver a competir no fue fácil, pero asegura que la experiencia le ha servido para reforzar su confianza y motivación.

Aunque su equipo fue eliminado de la Copa Billie Jean King tras perder ante la ucraniana Elina Svitolina, Badosa se mostró satisfecha con su desempeño. Señaló que, a pesar del parón forzado por la lesión, logró mantener un nivel competitivo elevado, lo que le da ánimos para enfrentar los retos que aún le quedan en la temporada.

La jugadora destacó que esta etapa le ha permitido reflexionar sobre su carrera y valorar la importancia de la resiliencia y la constancia. “Volver a la pista y sentirme capaz de competir al más alto nivel es una gran recompensa”, comentó, subrayando que la recuperación no solo fue física, sino también mental.

Además, Badosa confirmó que su intención es participar en los últimos torneos de este año, buscando recuperar ritmo y confianza, aunque su principal objetivo está puesto en la temporada 2026. También expresó su gratitud hacia su compañera de equipo, Carla, y al resto del personal que la apoyó durante este proceso, destacando que contar con un equipo sólido y comprensivo marca la diferencia en los momentos más difíciles.

Finalmente, Paula dejó claro que esta experiencia le ha enseñado a afrontar los desafíos con paciencia y determinación, y que su motivación para seguir compitiendo no solo sigue intacta, sino que se ha fortalecido tras superar este complicado tramo de su carrera.