Griezmann, a la caza de Luis Aragonés

"Estoy a 15 tantos del récord del máximo goleador de la historia y le dije a mi hermana: 'No me muevo, me quedo'. Intentaré batir esa cifra", decía Antoine Griezmann el pasado verano tras los rumores que le situaban fuera del Metropolitano.

Este fin de semana, en Balaídos, Griezmann conseguía un hat-trick estelar para hundir más si cabe a los gallegos en el año de su centenario y situarse ya solamente a ocho goles del récord absoluto como máximo artillero de la historia del Atlético de Madrid. Uno de penalti, uno tras finalizar una gran jugada colectiva y otro que, como él mismo confesó, llegó tras impactar mal la pelota buscando un centro hacia Morata. Porque Griezmann está de dulce y le entran hasta las de rebote.

Máximo goleador extranjero del club rojiblanco con 165 goles desde su estreno goleador en Grecia aquel lejano 16 de septiembre de 2014, por delante Griezmann solo tiene a dos leyendas: Adrián Escudero y Luis Aragonés. Escudero, mítico delantero de la entidad colchonera, logró 169 goles entre 1946 y 1958, mientras que Luis Aragonés llegó a la cifra de 172 goles entre 1964 y 1974. Ahora, Griezmann se sitúa a solamente 8 goles de superar la marca de 'El sabio de Hortaleza', probablemente el futbolista más importante en la historia del Atlético de Madrid. Palabras mayores.

No deja de ser una extraordinaria coincidencia ver como Luis Aragonés y Antoine Griezmann promedian exactamente el mismo número de goles por partido: 0,47. Casi un gol cada dos partidos para dos de los nombres más importantes en la historia del club del oso y el madroño.

El Principito está a punto de erigirse como el rey del Metropolitano. Líder indiscutible de un Atlético de Madrid que va a velocidad de crucero: 22 puntos y con un partido menos, de ganar al Sevilla en la jornada que tienen pendiente se colocarían líderes juntamente con el Real Madrid y el Girona FC, equipos que lideran la clasificación de la Liga EA Sports.