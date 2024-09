Guardiola exculpa a España de la lesión de Rodri: "No está ni remotamente relacionado"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado que el centrocampista Rodri Hernández sufre una lesión grave del ligamento cruzado anterior y del menisco, de la que ha sido operado este viernes, y que "la temporada ya se terminó para él", y ha afirmado que la única manera de suplirle será "jugar como equipo", ya que no tienen "ningún jugador parecido".

"Lo operaron esta mañana del ligamento cruzado anterior y del menisco. La próxima temporada estará con nosotros, esta temporada ya se terminó para él. Lamentablemente, recibimos la peor noticia, pero eso es lo que pasó. Estaremos aquí para apoyarlo y para seguir adelante paso a paso", declaró en la rueda de prensa previa al partido de Premier League ante el Newcastle. Además, Guardiola aseguró que la presencia de Rodri con España no influyó en su lesión.

"No soy médico. No lo sé y nadie lo sabe", dijo Guardiola al ser preguntado por esta cuestión, pese a que tras el duelo con los suizos, Rodri jugó noventa minutos contra el Inter de Milán antes del fatídico incidente contra el Arsenal. "Tengo mi opinión, pero la selección quería lo mejor para él y esto (la lesión) no está ni remotamente relacionado con la selección", agregó el preparador español.

El madrileño, de 28 años, fue operado este viernes en Madrid por el doctor Manuel Leyes de la lesión que sufrió el pasado domingo en el empate ante el Arsenal (2-2). Ahora, el técnico catalán pierde a una de las piezas clave de su equipo.

"No tenemos ningún jugador parecido que nos dé lo que él nos da, pero el resto de jugadores juntos pueden ofrecer lo que ha dado Rodri desde que llegó aquí. Tendremos que hacerlo como equipo y encontrar la manera de jugar muchos partidos sin un jugador importante para nosotros", manifestó Guardiola.

En este sentido, no ocultó que pierden gran parte de su fortaleza. "Somos más fuertes con él, igual que somos más fuertes con -Nathan- Aké, con -Oscar- Bobb y con Kevin -De Bruyne-, pero es lo que hay. No lo queremos así, pero esto es fútbol. Como club tenemos jugadores magníficos y encontraremos una solución", aventuró.