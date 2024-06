Hamilton confiesa que casi fallece en el mar

No estamos acostumbrados a escuchar a los deportistas de hablar de tragedias, pero Lewis Hamilton quiso sincerarse. El piloto de carreras es un fanático del surf y uno de esos viajes a Hawai pudo convertirse en el último, tal y como lo contó en First We Feast. "Había olas de 6 metros. Y Kelly me dijo: ‘No hay forma de que salgas ahí. Estás loco’. Y cuando empecé a tratar de remar, fui absorbido. ¡Oh no!, esta es la zona de muerte, básicamente. Así que me absorbe en ella y me doy la vuelta y veo este conjunto de como cuatro olas que vienen y eso es para mí era como ‘se acabó todo’", dijo.

"Yo tenía tres en mi tabla. Me sumergí, me agarré al arrecife y pude oír esta ola estrellarse detrás de mí. Mi tabla fue arrancada y partida por la mitad", dijo en un primer momento. "Volví a subir, obviamente jadeando, y vino la siguiente. Así que retrocedí. Agarre el arrecife de nuevo. Vino otra ola.... Así que hice eso tres veces, me levanté, casi que me quedé sin aire, ya sabes, casi me ahogo", aseguró.

"Me las arreglé para nadar de vuelta desde allí. Pero después de eso yo estaba como para darle apoyo masivo a estos surfistas. Oh, wow. Oh, Dios mío", zanjó.

Hamilton siempre confesó que el surf es su pasión. "El surf es uno de mis deportes favoritos por fuera de las carreras. Me encanta sentarme más allá de las olas, sentir el océano a mi alrededor, me hace apreciar el poder que nos rodea todos los días. Emocional y físicamente esto ha sido una pausa desafiante, pero la oportunidad de entrar en las olas ha despejado mi mente y me ha abierto a la belleza que nos rodea", escribió en sus redes sociales.

"Espero algún día poder surfear todos los días. Atrapando esa ola perfecta y montándola hacia el atardecer. Este soy yo hablando de ello para que suceda. Si tienes un sueño, que nadie te diga que no puedes lograrlo. Manifiesta esos sueños poniendo todo en ello y nunca rendirte", zanjó en el post.

Hamilton afronta los últimos años de su carrera a la expectativa de saber lo que sucederá durante la próxima temporada en Ferrari.