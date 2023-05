Los Heat humillan a los Celtics y están a una victoria de las Finales (128-102)

Los grandes medios, la propia Liga, los aficionados de todo el país... en Estados Unidos quien más quien menos soñaba con una final Boston Celtics-Los Angeles Lakers después de que dos de los grandes clásicos de la NBA se colaran en sus respectivas finales de Conferencia. Miami Heat y Denver Nuggets están a una victoria de estropear la final soñada en USA. Los Heat barrieron a los Celtics en el tercer partido de la final del Este (128-102). Como los Nuggets, el equipo de Florida se ha situado a un triunfo de las Finales pese a llegar a los playoffs después de superar el play-in y como octavo equipo de la Conferencia. En las 149 eliminatorias que hubo un 3-0 jamás se consumó una remontada.

Los Heat se pueden convertir en el segundo equipo de la historia de la NBA que alcanza las Finales como octavo de su Conferencia. El precedente fue una de sus víctimas este curso, los Knicks de Nueva York en 1999. Miami no hace prisioneros. Se cargó al mejor equipo de la Liga, los Bucks de Milwaukee en cinco partidos; necesitó seis para acabar con los Knicks y ante los Celtics la superioridad está siendo abrumadora. Los Lakers, en el otro lado, han peleado los tres primeros partidos de la serie ante los Nuggets. Los Celtics no.

El tercer encuentro se resolvió de una manera todavía más sorprendente. Miami no anotó menos de 30 puntos en ningún cuarto. Y lo hizo de una manera tan coral que terminó resultando abusiva. Jimmy Butler protagonizó su partido más gris en semanas (16 puntos con 5 de 13 en tiros, 8 rebotes y 6 asistencias), pero es que hubo ocho jugadores que anotaron entre 5 y 29 puntos. Un bloque sin fisuras, maravillosamente compenetrado, equilibrado, compensado y con un impresionante 19/35 en triples dejó a los Celtics sin ninguna opción. El partido fue un perfecto resumen de lo que son estos Heat. Sus tres mejores anotadores fueron jugadores no drafteados: Gabe Vincent (29 puntos con 11 de 14 en tiros y 6 de 9 en triples), Duncan Robinson (22 puntos con 7 de 11 en lanzamientos a canasta y 5 de 7 de tres) y Caleb Martin (18 tantos con 7 de 11 en tiros). El ejemplo de este último refleja lo que es el bloque de Miami: en 2021 era agente libre después de pasar por los Hornets y comenzó a entrenar con el rapero J. Cole. Este se lo recomendó a Caron Butler, ex jugador y asistente de la franquicia y hasta hoy.

El partido de los Celtics fue sonrojante. El 11/42 en triples refleja a un grupo sin rumbo y en el que sus dos estrellas naufragaron sin remedio. Tatum se derrumbó con 14 puntos (6 de 18 en tiros, 1 de 7 en triples) y Brown también fracasó con 12 (6 de 17 en intentos, 0 de 7 en triples).

Todo apunta a que el decimooctavo título de Celtics o Lakers tendrá que esperar. Es la hora de los Heat y de los Nuggets.