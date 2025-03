Heroínas del 8-M: campeonas que gritaron "¡Basta!" mucho antes del beso de Jenni Hermoso

Luchar en un mundo como el del deporte, y especialmente el fútbol, que aún sigue reservando la mejor parte del pastel para los hombres no es fácil. Un símbolo para muchos de esa batalla son las campeonas del mundo. El 2023 siempre será recordado como el año en el que el fútbol femenino español conquistó el mundo pero también por el inadecuado beso del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de Medallas, un gesto por el que el ex presidente de la RFEF ha sido condenado a una multa de 10.800 euros por agresión sexual. Sentencia que todas las partes han recurrido pero que es sin duda histórica.

Convertida en todo un adalid del feminismo, fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times y se encargó de dar las campanadas de fin de año en TVE . Su lucha y la de sus compañeras de selección provocaron una auténtica catarsis política y social que acabó arrasando la RFEF con su presidente, Luis Rubiales y el técnico Jorge Vilda a la cabeza de la criba.

Feminismo más allá del postureo

Sin embargo, y aunque es innegable que "La Roja" femenina se ha ganado un hueco en la historia no son las únicas. Otras muchas atletas ya gritaron "Se acabó" para conquistar cotas inimaginables en un mundo reservado a los hombres.

"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar" decía Antonio Machado y ellas, se pusieron a caminar sin mirar atrás marcando la senda que luego pisarían miles de deportistas que han llevado al deporte femenino español a cotas que parecían impensables. En la historia del deporte español hay muchas atletas, de ayer y de hoy, que desafiaron al machismo y lograron imponer sus sueños frente a los vetos. Estos son solo algunos ejemplos de esas atletas valientes y españolas que fueron pioneras en sus respectivas disciplinas y que merecen ser recordadas el Día Internacional de la Mujer. Su lucha por hacerse en un hueco en un mundo reservado a los hombres son el ejemplo vital de un feminismo que va más allá del postureo:

Carmen Valero

Carmen Valero Archivo La Razon

La aragonesa Carmen Valero, considerada la mejor atleta española del siglo XX, se convirtió en su época en una pionera de este deporte y en un símbolo de la lucha por ser respetada como mujer en una España en blanco y negro de rancio machismo.

Fue la primera mujer del atletismo español en disputar unos Juegos Olímpicos, los de Montreal 1976, en los que corrió las pruebas de 800 y 1.500 además de haber logrado dos títulos mundiales de cross en Chepstown (Gran Bretaña) 1976 y Dusseldorf (Alemania) 1977. Previamente, en Rabat (Marruecos) 1975, había avisado de su potencial con la medalla de bronce y en España fue intratable con un palmarés envidiable.

Tuvo que escuchar muchos insultos en sus inicios cuando salía a correr en pantalón corto para entrenarse y se enfrentó a dirigentes de la Federación Española por defender su condición de mujer.

Lili Álvarez

Lili Álvarez Archivo La Razon

Fue la primera en acudir a unos Juegos Olímpicos y brilló disciplinas tan dispares como el tenis, la equitación, el patinaje, el esquí alpino y hasta en el automovilismo. Ya retirada, apoyó activamente el movimiento mundial feminista. Se convirtió el siglo pasado, en 1924, en la primera mujer en España en acudir a unos Juegos Olímpicos. Fue en los de invierno, en Chamonix, y lo hizo en patinaje sobre hielo, un deporte en el que se inició con apenas cuatro años en Suiza. Una lesión después de acudir a los Juegos y hacer historia, le empujó a buscar nuevos retos, abriéndose a competir en otras disciplinas.

En ese mismo año, se alzó con el título en el Campeonato de Cataluña de Automovilismo, deslumbrando a todos los hombres allí presentes. Después, en 1940, ganó el Campeonato de España de Esquí Alpino, siendo expulsada un año más tarde de una competición por acusar al jurado de machista, al tener a las mujeres participantes esperando a que todos los hombres hubieran competido.

Pero sin duda como más brilló y como más se la recordará es con una raqueta en la mano. Fue la primera gran tenista española de nivel internacional, poseedora de unos 40 títulos en torneos individuales, 21 mixtos y 19 dobles. En 1931 causó una gran polémica cuando apareció con una falda-pantalón en Roland Garros, una indumentaria «escandalosa» en aquella época.

Conchi Amancio

Conchi Amancio Archivo La Razon

El Futbol femenino avanza a pasos agigantados en España y el Consejo Superior de deportes ya ha anunciado que la temporada 2021-22, la Liga Femenina será profesional, estatus que hasta ahora solo poseían la Primera y Segunda División del fútbol masculino. Pero en otros tiempos no lo tuvieron tan fácil.

Concepción “Conchi” Sánchez Freire conocida como “Conchi Amancio”, (Madrid, 28 de septiembre de 1957) es una leyenda del fútbol femenino español que abrió las puertas al profesionalismo. Fue la primera capitana de la Selección femenina de fútbol de España en 1971. Cuando tenía 15 años, en 1973, fichó por el Gamma 3 de Padua (Italia). En la liga italiana ganó varias ligas y copas jugando en diferentes clubes. En 1997, su último año como profesional, fue jugadora del Arsenal donde acabó su carrera deportiva. Llegó a marcar casi 600 goles.1 A los 40 años colgó las botas en el fútbol profesional. En 2010 creó una escuela de fútbol femenino, el ‘Filton College’ de Bristol (Inglaterra).

Ana María Martínez Sagi

María Martínez Sagi Archivo La Razon

Sus pensamientos guiados por la rebeldía contra lo convencional y lo tradicional la llevaron, en los años 30, a ser una figura pionera en el atletismo, la literatura y el periodismo y, además, en el activismo a favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Junto al impacto poético que tuvo, también fue considerable su actividad deportiva en Cataluña. Su colaboración en el semanario La Rambla le concedió otro título de pionera. Josep Sunyol i Garriga, diputado de Esquerra Republicana y fundador del periódico deportivo en el que Sagi colaboró de 1929 a 1937, llegó a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 1935 y la nombró directiva. Sagi sería la primera mujer en la historia que presidiera un club de fútbol. Además, destacó en las más variadas disciplinas deportivas, llegando a obtener una medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el primer Campeonato Nacional de Atletismo femenino, en 1931.

Su preocupación por la participación política de la mujer le llevó a embarcarse en giras de conferencias por todo el país en las que “difundía que la mujer obtuviera una cultura tanto física o del deporte como espiritual, si de verdad quería conseguir la emancipación”.

María Paz Corominas

Mari Paz Corominas Archivo La Razon

Fue una destacada nadadora española que representó a España en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se clasificó para la final en la prueba de 200 metros espalda. Llegó a tener la séptima mejor marca del mundo en los 100 metros espalda y todos los récords de España en estilo libre, salvo en la distancia de 100 metros

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban alcanza el Shisha Pangma y completa los 14 «ochomiles» larazon

La alpinista española entró en la historia del montañismo al coronar el Shisha Pangma en mayo de 2010 y convertirse en la primera mujer en hollar la cima de los 14 ‘ochomiles’ del Himalaya. El primero fue el Everest en 2001 y durante nueve años mantuvo una carrera frenética que la enfrentó a la coreana Oh Eun-Sun. Su gesta fue transmitida al mundo en el programa de ‘Al filo de lo imposible’.

Blanca Fernández Ochoa

Blanca Fernández Ochoa ganó el bronce en los Juegos de Albertville 1992 larazon

Es la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica en unos Juegos Olímpicos de Invierno, concretamente la de bronce en el eslalon gigante en los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

Miriam Blasco

Miriam Blasco Archivo La Razon

Logró el primer oro femenino del deporte español en unos juegos en Barcelona 1992. Lo obtuvo en judo, una especialidad que, en su vertiente femenina, debutó en la Ciudad Condal. También ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Yudo en los años 1989 y 1991, y cinco medallas en el Campeonato Europeo de Yudo entre los años 1988 y 1994. En 1996 asistió como entrenadora a los Juegos de Atlanta 1996, donde condujo al bronce a sus pupilas Isabel Fernández y Yolanda Soler.

Lidia Valentín

Lidia Valentín larazon

Es la primera española que gana una medalla de oro en un mundial absoluto de halterofilia, tanto en categoría femenina como en masculina, y lo consiguió por partida triple en las modalidades de arrancada, dos tiempos y total olímpico. Estas medallas completan un palmarés glorioso: oro olímpico (Londres 2012), plata olímpica (Pekín 2008), bronce olímpico (Río 2016), y tres oros europeos (2014, 2015 y 2017). El oro y la plata se las adjudicaron en 2016 después de que seis de las siete rivales que la superaron en las dos citas olímpicas dieron positivo.

Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario Archivo La Razon

La mejor tenista española de todos los tiempos, ganadora de cuatro torneos de Gran Slam (tres Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos), cinco Copas Federación, cuatro medallas olímpicas y que fue número uno mundial en 1995.

María de Villota

Contribución solidaria póstuma de María de Villota, que aparece junto a Jaime en el mes de Noviembre larazon

Fue la primera mujer española en convertirse en piloto de Fórmula 1. Su salto a la categoría reina del motor lo dio de la mano de Marussia convirtiéndose en probadora de la escudería.

Carolina Marín

La española Carolina Marín FEDERACIÓN DE BADMINTON DE TAILA EFE/FEDERACIÓN DE BADMINTON DE T

En 2016 se proclamó campeona en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, convirtiéndose en la primera jugadora no asiática en ser campeona olímpica en Badminton. Ha sido tres veces campeona mundial, en los años 2014,​ 2015​ y 2018​ y seis veces campeona de Europa, en 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 y 2022.​

Fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía a la mejor deportista española del año 2014 y distinguida con la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014) y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016).

Conchita Martínez

Conchita Martínez Archivo La Razon

Primera española en ganar wimbledon y única española en ganar un torneo Grand Slam en hierba. Ganó a Martina Navratilova. Logró además tres medallas en tres Juegos Olímpicos distintos y con la selección nacional, logró cinco títulos de Copa Federación y cinco subcampeonatos.

Ruth Beitia

Ruth Beitia se despedirá en una final olímpica larazon

Especialista en salto de altura, En 2015 se convirtió en la primera atleta española en ganar la IAAF Diamond League, título que revalidó en 2016, año en que también se convirtió en la primera mujer española en conseguir una medalla de oro en atletismo en unos Juegos Olímpicos.

Ana Carrasco

Ana Carrasco. larazon

Todo un ejemplo de como triunfar en un mundo que parece reservado a los hombres. Nacida en Murcia en 1997, debutó en 2013 en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de Moto3 y se convirtió en la mujer más joven en competir en una prueba de esta competición. Con 20 años hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar una prueba mundial de motociclismo.

[[H3:Miriam Gutiérrez, ‘La Reina’]]

La campeona de Europa de boxeo Miriam Gutiérrez larazon

Todo un ejemplo de la lucha por la dignidad de la Mujer. No solo ha logrado triunfar en un deporte que parecía vetado a las mujeres sino que ganó un combate aún más duro lanzando un gancho contra la violencia de género. Es la Reina dentro del ring. La boxeadora, 7 veces Campeona de España y campeona de Europa de la categoría (EBU). En septiembre de 2020, la revista The Ring la clasificó como la quinta mejor peso ligero femenino activa del mundo. A sus 40 años, Míriam es todo un ejemplo de constancia, respeto y sacrificio.

Pero la Reina, antes de ganar el campeonato en el ring, tuvo que librar una batalla fuera de este. Sufrió la violencia de género en sus propias carnes. Miriam llegó al boxeo por una paliza, la que le dio su marido estando ella embarazada de 8 meses y que provocó el nacimiento prematuro de su hija. El apoyo de su familia, amigos y entrenador le ayudaron a dar el último gancho a los malos tratos. Ahora Miriam Gutiérrez colabora, gracias a la Fundación Jero García, con otras mujeres que están pasando por una situación similar “para abrirles los ojos y decirles que se puede”.

Guadalupe Porras

La arbitra Guadalupe PorrasJUNTA DE EXTREMADURA27/01/2021 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

Hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar en la máxima categoría del fútbol español, como juez de línea en un Mallorca-Eibar en agosto de 2019. Es la única árbitra en la Primera División masculina (con funciones de juez de línea o asistente del VAR) y el 29 de octubre de 2021 se convirtió en la primera española que pitaba (como linier) en un partido oficial internacional de hombres: concretamente, el Lask-Ludogorets de Europa League (resultado final: 4-3), en la terna del colegiado principal, Xavier Estrada Fernández. También fue la primera árbitra en una final de la Copa del Rey, actuando como asistente de Estrada Fernández en el partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad disputado en La Cartuja de Sevilla el 3 de abril de 2021. En septiembre de 2022, una vez más, se convirtió en la primera árbitra española en participar en un encuentro de Champions Legue como asistente. En 2019 recibió el premio Mujeres Progresistas en la categoría de deporte femenino otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas.

Alexia Putellas

La futbolista española sigue consiguiendo premios individuales a pesar de su grave lesión de rodilla, de la que sigue recuperándose. El pasado mes de febrero, sumó su segundo trofeo «The Best» consecutivo cinco meses después de haber ganado también su segundo Balón de Oro y haciendo historia en el fútbol español. Alexia, es la primera jugadora que repite este galardón.

En 2021, logró un triplete histórico con el FC Barcelona, conquistando la Liga, la Copa y la Champions League, y colaborar en el ascenso de la selección española femenina al top ten mundial por primera vez en su historia.

Es una firme luchadora contra los abusos a las mujeres en el deporte, algo que puso de manifiesto con su participación en el libro “No las llames chicas, llámalas futbolistas” y su testimonio en el documental ‘Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección’, en el que varias jugadoras relataban con crudeza los abusos sufridos por parte del seleccionador Ignacio Quereda.