Hugo Mallo vuelve a España para ser juzgado por el supuesto abuso sexual a la mascota del Espanyol

El exjugador del Celta Hugo Mallo fue denunciado por la mujer que vestía el traje de la mascota de la perica del Espanyol en el año 2019. Esto supuestamente sucedió en un encuentro jugado en Cornellà-El Prat. Eduardo Coudet, entrenador del Porto Alegre, anunció que el lateral derecho ya no defendería más la camiseta del Inter. Con contrato hasta el 31 de julio, el español volverá a su tierra natal para afrontar su situación judicial y no regresará a Brasil. “Hugo Mallo se va. Para una situación personal. Nos lo hizo saber. Tiene que viajar y se va después”, dijo el técnico argentino tras el empate 1-1.

Esa “situación personal” es para responder a una demanda por abuso sexual sobre este caso. "La audiencia tendrá lugar el 11 de julio en Barcelona; el caso por el que se acusa al jugador tuvo lugar el 24 de abril de 2019, cuando, jugando en el Celta de Vigo, presuntamente manoseó los pechos de una mujer que iba vestida como mascota del Espanyol, en el Estadio de Cornellà-El Prat. La denuncia se hizo al día siguiente. El 27 de junio fue oída por el Juzgado de Cornellà, distrito en el que ocurrieron los hechos. El 10 de julio de ese año, Mallo compareció ante el tribunal para presentar su versión, negando haber actuado mal. En septiembre, la decisión en primera instancia fue favorable al jugado; según el texto, el abuso sexual descrito en la denuncia no estaba “justificado”. En 2021, sin embargo, un recurso de la fiscalía fue admitido a trámite por la Sección Novena del Juzgado de Barcelona", afirman fuentes cercanas.

"Mallo asegura que no hay tiempo material para los hechos que se le imputan e insiste en que la gente vea las imágenes y compruebe que en esos escasos segundos no puede hacer nada de lo que dice la denuncia. Además, tampoco tendría sentido que el jugador perdiese el tiempo en un acto, así teniendo en cuenta que el Celta en ese partido se estaba jugando la permanencia en el campo del Espanyol. Por todo ello, reitera su absoluto convencimiento de que la denuncia no tiene mayor recorrido", detalló el periodista Santi Peón después de que Hugo Mallo le diera su parecer sobre la denuncia.

Según cuenta en la denuncia la mujer, quien ha querido mantener su identidad en el anonimato, "al periquito le dio la mano como se hace habitualmente, pero cuando llegó a la Sra. 'x', que en ese momento estaba haciendo el papel de la mascota periquita, este introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos", aseguró.