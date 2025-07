Ilia Topuria protagoniza un momento de tensión tras escuchar a unos influencers hacer estos comentarios sobre su esposa

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, actual campeón mundial de peso ligero de la UFC, protagonizó un tenso momento en directo al reprender a varios influencers estadounidenses que habían hecho un comentario sobre su mujer. La escena, grabada y compartida en redes sociales, no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones que aplauden la reacción del deportista.

Los NelKboys, un popular grupo de streamers y creadores de contenido con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, acudieron a grabar un vídeo con Ilia Topuria. En mitad de la conversación, le preguntaron cuál era su lugar favorito de Estados Unidos. Topuria respondió que Miami, explicando que allí había conocido a su esposa.

A partir de ahí, el tono del encuentro cambió. Uno de los influencers se lanzó a bromear: “Decían que no podías conseguir esposa en Miami. Me das esperanza, porque todos dicen que no puedes encontrar esposa en Miami”. Según quien grabó el vídeo, el trasfondo del comentario era claro: en Miami “no hay mujeres que merezca la pena para casarse”. Un mensaje que incomodó visiblemente a Topuria, que se quedó pensativo antes de replicar, serio: “¿Por qué decís eso?”. El influencer, ya algo intimidado, trató de justificarse: “Lo dicen porque se pasan el día de fiesta”.

Topuria no se contuvo y les recriminó directamente: “Sois vosotros los que os pasáis todo el día de fiesta y es el único Miami que conocéis. Solo os rodeáis de gente que vive de fiesta y solo pensáis en eso. Por si no lo sabéis, también hay zonas donde la gente trabaja”. Su respuesta, firme y molesta, obligó a los creadores de contenido a cambiar rápidamente de tema.

Finalmente, Topuria decidió abandonar la sala visiblemente enfadado, dejando tras de sí un silencio incómodo y las caras tensas del resto de asistentes, conscientes del momento delicado que acababan de provocar. Su respuesta generó un amplio apoyo en redes sociales, con usuarios aplaudiendo su capacidad para confrontar comentarios inapropiados de manera inteligente y mesurada.