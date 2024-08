Imane Khelif, cambio de imagen y unas declaraciones explosivas: "Ser trans sería una deshonra.."

Ha sido sin duda el mayor escándalo de los Juegos Olímpicos. París permitió competir como “mujeres” a las boxeadoras Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-Ting de Taiwán que fueron descalificadas previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY”. Y a partir de ahí es escándalo no ha parado. Algunas boxeadoras se plantearon plantarse ante los que consideraban "juego sucio" contra el deporte femenino yla "X" se convirtió en el símbolo de sus rivales tras caer derrotadas en segundos por la dureza de sus golpes.

Finalmente Imane Khelif se colgó el oro olímpico pero la polémica no ha cesado. Horas después de que se apagara la llama olímpica en París,su abogado Nabil Boudi presentaba una denuncia en París por actos de "ciberacoso agravado" tras ser víctima de un agrio debate sobre su género.

"Después de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora Imane Khelif decidió liderar una nueva lucha: la de la justicia, la dignidad y el honor", ​​escribió su abogado en su página oficial de la red social X. Boudi indicó que la boxeadora víctima de una intensa polémica sobre su sexo y contra su participación en los Juegos "presentó una denuncia por actos de ciberacoso agravado" ante la fiscalía de París. Una denuncia por la que ya se ha abierto una investigación. Las pesquisas se han encargado a la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y Delitos de Odio (OCLCH) de la Gendarmería francesa.

Entre los demandados por la boxeadora están Elon Musk, JK Rowling o Donald Trump. Pero, para sorpresa de muchos, la razón de esta demanda no es ser discriminada por razón de sexo sino que se manche su honor acusándola de algo tan humillante como ser transexual.

La deshonra de ser trans

En una entrevista para AP Imane Khelif se ha sincerado: “En una entrevista con AP, Imane se ha sincerado en torno a lo sucedido en París a y todos los ataques recibidos en los Juegos. “Honestamente, no me gusta mezclar la política con el deporte. El deporte y la política son dos cosas separadas y algunos políticos han sido injustos conmigo. No tienen derecho a decir que soy transgénero. Esto es una deshonra, un gran insulto a mi familia, al honor de mi familia, al honor de Argelia, a las mujeres de Argelia y especialmente al mundo árabe”.

A pesar de los comentarios recibidos, no guarda rencor. “Todo el mundo sabe que soy una chica musulmana. Si alguien quiere pedirme disculpas, las aceptaré. Pero a quienes no se disculpan, les envío un mensaje: soy una mujer y seguiré siendo una mujer. Y mi honor está por encima de todo”.

Un impactante cambio de look

Para afianzar su feminidad, posó con un rotundo cambio de look para un centro de estética que le dedicó unas emotivas palabras, felicitándola no solo por la medalla dorada conseguida, sino por su personalidad. "Para conseguir su medalla, no tenía tiempo que perder en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su valía. Para mí, es una estrella, una eterna favorita. Desde Hassiba Boulmerka, ícono de mi generación, ninguna deportista ha suscitado tanta polémica como ella, bella como una mujer, radiante como una amazona de las auras”, se puede leer en el mensaje.

Su nueva imagen ha dado la vuelta al mundo y sus palabras han sido un gran golpe para muchos de los que la defendieron. Las reacciones se suceden en redes sociales y la boxeadora argelina ha pasado de ser una víctima a ser acusada de "transfobia". La polémica continúa.