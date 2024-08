Una púgil mexicana ya denunció los brutales golpes de Khelif: Así quedó su cara

La boxeadora olímpica Imane Khelif obtuvo una victoria el jueves contra su oponente Angela Carini, quien abandonó su pelea entre lágrimas después de 47 segundos. Un abandono que ha provocado un sonoro escándalo en París.

Cabe recordar que Khelif fue descalificada previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY” y ahora la indignación es tal que muchas boxeadoras ya se están planteando retirarse si el COI no da marcha atrás en su decisión de permitirle competir.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos.

Denuncias anteriores

Una superioridad física que ya fue denunciada por una de sus rivales. Brianda Tamara Cruz, quien el año pasado ingresó al profesionalismo, sufrió una paliza a manos de Imane a finales del 2022, durante las finales de la Golden Belt Series en Guadalajara.

El Campeonato Mundial de Boxeo Femenino se celebró en marzo de 2023 en Nueva Delhi (India). Un total de 324 boxeadoras de 64 países compitieron durante la prueba de 10 días, lo que marcó la mayor participación en cualquier edición del campeonato jamás registrada. Sin embargo, el gran evento se vio empañado por la polémica después de que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), anunciara la descalificación de varios boxeadores del campeonato.

Kremlev dijo que los ejecutivos de la IBA se habían reunido antes de la gran final del campeonato para discutir “la equidad entre los atletas y el profesionalismo”, después de que surgieran preocupaciones sobre el sexo biológico de algunos participantes. Agregó que después de “ una serie de pruebas de ADN ”, la IBA “descubrió a atletas que estaban tratando de engañar a sus colegas y hacerse pasar por mujeres”.

Entre los descalificados se encontraba Imane Khelif. Su exclusión generó una gran polémica e incluso la boxeadora mexicana rompió su silencio para denunciar la imponente superioridad física de Khelif. “Cuando peleé con ella me sentí muy fuera de lugar. Sus golpes me dolían mucho, creo que nunca me había sentido así en mis 13 años como boxeadora, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios ese día salí del ring sana y salva, y qué bueno que por fin se dieron cuenta”, afirmó Branda Tamara en "X".

Una denuncia que acompañó de unas impactantes imágenes de como quedó su rostro.

Así quedó el rostros de Tamara Cruz Twitter

Indignación entre las atletas

Las declaraciones de Cruz, que también compartió en sus redes sociales tras la descalificación de Khelif del Mundial Amateur 2023, reflejan la creciente preocupación entre las atletas por su seguridad y el "juego sucio" en el deporte femenino.

De hecho, numerosas atletas no han dudado en pronunciarse sobre lo que consideran una injusticia. Este es el caso de la púgil australiana Caitlin Parker que advierte de que los combates podrían ser "increíblemente peligrosos" en referencia a las dos luchadoras del torneo femenino en los Juegos Olímpicos de París -mane Khelif de Argelia y Lin Yu-Ting de Taiwán- que no pasaron los test de elegibilidad de género en 2023.

"No estoy de acuerdo en que esté permitido, especialmente en deportes de combate, porque puede ser increíblemente peligroso", dijo la boxeadora de 28 años, que derrotó a la mexicana Vanessa Ortiz por decisión unánime a los puntos en cuartos de final. "No es como si no hubiera hecho sparring contra hombres antes, pero puede ser peligroso en deportes de combate y debería ser visto con seriedad", continuó. "Es bueno que estas cosas salgan a la luz y que se ponga el foco para mirar en profundidad".