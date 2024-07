Escándalo en los Juegos: París permite competir como mujeres a dos boxeadoras que ya fueron descalificadas por dudas sobre su sexo

De nuevo el debate sobre el género ha desatado la polémica en los Juegos Olímpicos de París. "Podría haber hombres participando como mujeres en los Juegos Olímpicos: dos inscritos como boxeadoras femeninas fueron en su momento descalificados de la categoría femenina por la IBA_Boxing porque tendrían cromosomas XY" denuncia la abogada especialista en derecho deportivo Irene Aguiar.

Y es que si hace poco más de una mes la nadadora Lía Thomas perdía la batalla legal y se quedaba sin Juegos Olímpicos, la sombra sobre el genero de ciertos deportistas planea de nuevo sobre París.

Dos atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de París como “mujeres” fueron descalificadas previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY”. Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-Ting de Taiwán tienen previsto competir en el boxeo femenino olímpico la próxima semana a pesar de las dudas que existían en el pasado sobre su sexo biológico, según adelanta el medio Reduxx.

El Campeonato Mundial de Boxeo Femenino se celebró en marzo de 2023 en Nueva Delhi (India). Un total de 324 boxeadoras de 64 países compitieron durante la prueba de 10 días, lo que marcó la mayor participación en cualquier edición del campeonato jamás registrada. Sin embargo, el gran evento se vio empañado por la polémica después de que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), anunciara la descalificación de varios boxeadores del campeonato.

Kremlev dijo que los ejecutivos de la IBA se habían reunido antes de la gran final del campeonato para discutir “la equidad entre los atletas y el profesionalismo”, después de que surgieran preocupaciones sobre el sexo biológico de algunos participantes. Agregó que después de “ una serie de pruebas de ADN ”, la IBA “descubrió a atletas que estaban tratando de engañar a sus colegas y hacerse pasar por mujeres”.

En declaraciones a TASS News , Kremlev afirmó que las pruebas habían demostrado que los atletas en cuestión " tenían cromosomas XY (masculino) y, por lo tanto, fueron excluidos de los eventos deportivos".

Fueron descalificadas en el Mundial

Entre los descalificados se encontraba Imane Khelif, un boxeador argelino que iba a desafiar a Yang Liu de China en la final de peso welter. Khelif no pudo pelear por la medalla de oro, y se le permitió al tailandés Janjaem Suwannapheng, que había perdido ante Khelif en las semifinales, proceder a pelear con Yang en su lugar.

En una declaración pública , la IBA escribió que “un boxeador de Argelia, Imane Khelif, fue excluido del Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA debido a que no cumplía con los criterios de elegibilidad de la IBA”. Pero el Comité Olímpico Argelino negó las afirmaciones de la IBA, atribuyendo la descalificación de Khelif a una “conspiración” para evitar que Argelia tuviera una medalla de oro en boxeo.

Si bien aludieron vagamente a que Khelif fue atacado por "razones médicas" relacionadas con sus altos niveles de testosterona, agregaron que apoyarían el viaje de Khelif a los Juegos Olímpicos de París 2024 de todos modos.

"Gracias a Dios salí sana y salva"

Su exclusión generó una gran polémica e incluso una boxeadora mexicana rompió su silencio para denunciar la imponente superioridad física de Khelif. “Cuando peleé con ella me sentí muy fuera de lugar. Sus golpes me dolían mucho, creo que nunca me había sentido así en mis 13 años como boxeadora, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios ese día salí del ring sana y salva, y qué bueno que por fin se dieron cuenta”, afirmó Branda Tamara en "X".

Un caso que volvería a repetirse con Lin Yu-Ting, a quien también le quitaron una medalla de bronce. Lin había ganado previamente cinco medallas de oro en torneos de boxeo femenino.

Sin embargo, a pesar de esta descalificación ambas están en los Juegos Olímpicos de París. Está previsto que Khelif pelee contra Angela Carini de Italia el 1 de agosto , mientras que Lin Yu-Ting se enfrentará al día siguiente.

En declaraciones a Reduxx , un representante del Consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) condenó la confusión que había surgido en torno al sexo de los competidores debido a la decisión del Comité Olímpico Internacional de 2000 de poner fin a los controles de verificación de sexo. “El abuso físico de las mujeres en el escenario olímpico elimina la integridad de todos los eventos olímpicos y pone en riesgo de muerte o lesiones de por vida a las atletas femeninas. No se puede permitir que este engaño continúe”, sentencia.

Su inclusión ha sido igualmente denunciada por la plataforma feminista "Contra el Borrado de las Mujeres" que lleva años luchando contra el "juego sucio" en el deporte femenino. "¡Boxearán contra mujeres!. Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-Ting de Taiwán fueron descalificados en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino 2023 organizado por la Federación Internacional por tener "cromosomas XY". Están en París como mujeres. Los juegos Olímpicos deben impedirlo. Nuestros cuerpos, nuestros deportes", denuncian en redes sociales.

Las “graves consecuencias” que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo. Un debate que ahora vuelve a cobrar fuerza en París. La polémica está servida.