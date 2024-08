¡KO en 47 segundos!: la italiana Carini se retira de su combate contra Khelif, acusada de ser un hombre

El escándalo que se venía anunciando estos días por la participación de dos boxeadoras descalificadas previamente por las dudas sobre su sexo se ha confirmado. El debate sobre la participación de estas boxeadoras que fallaron en la prueba de género es mayúsculo y mantiene en pie de guerra al deporte tras la retirada de la primera de sus rivales.

Dos competidoras, la argelina Imane Khelif (-66 kg) y la taiwanesa Lin Yu-ting (-57 kg) se colocaron en el centro de la polémica incluso antes de saltar al cuadrilátero. ¿El motivo? Se las acusa de ser biológicamente hombres que participan en una competición de mujeres. Hoy Khelif debutaba con la italiana contra la italiana Angela Carini y el resultado no ha podido ser peor. Dos derechazos brutales acabaron con su sueño olímpico.

"Duele mucho..."

La italiana no duró mucho sobre el ring. A los 47 segundos del inicio del combate, Carini abandonó y rompió a llorar. "Mi ha fatto malissimo (me dolió mucho)", gritaba entre lágrimas. Los jueces validaron su decisión con el veredicto oficial: la deportista italiana se arrodilló en el ring rota por lo que considera una injusticia. Carini, de 25 años, originaria de Nápoles y apodada "Tigre", iba a enfrentarse al argelino Khelif en la categoría de peso welter de 66 kg.

La indignación es tal que muchas boxeadoras ya se están planteando retirarse si el COI no da marcha atrás en su decisión de permitirles competir. "No estoy de acuerdo con la decisión del COI de que el atleta argelino Imane Khelif compita en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París, la competición de primeras no parece justa", comentó la primera ministra Giorgia Meloni, que llegó a la Casa Italia de París para presenciar la competición olímpica.

¿Por qué el COI la ha dejado competir?

Cabe recordar que tanto Khelif como Lin Yu-ting ya fueron descalificadas previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY”. El Campeonato Mundial de Boxeo Femenino se celebró en marzo de 2023 en Nueva Delhi (India). Un total de 324 boxeadoras de 64 países compitieron durante la prueba de 10 días, lo que marcó la mayor participación en cualquier edición del campeonato jamás registrada. Sin embargo, el gran evento se vio empañado por la polémica después de que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), anunciara la descalificación de varios boxeadores del campeonato.

Kremlev dijo que los ejecutivos de la IBA se habían reunido antes de la gran final del campeonato para discutir “la equidad entre los atletas y el profesionalismo”, después de que surgieran preocupaciones sobre el sexo biológico de algunos participantes. Agregó que después de “ una serie de pruebas de ADN ”, la IBA “descubrió a atletas que estaban tratando de engañar a sus colegas y hacerse pasar por mujeres”.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para impedirles boxear y el COI ha defendido a las deportistas alegando a su pasaporte, una excusa que ha sido calificada de "indignante" por el feminismo.

En un comunicado, el COI afirmó: “La PBU utilizó las reglas de boxeo de Tokio 2020 (aplicadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los torneos clasificatorios relacionados) como base para desarrollar sus regulaciones. Esas reglas se derivaron de las reglas de Río 2016. La PBU se esforzó por restringir las enmiendas para minimizar el impacto en la preparación de los atletas y garantizar la coherencia entre los Juegos Olímpicos”. “Todos los que compiten en la categoría femenina cumplen con los criterios de elegibilidad”, dijo a los periodistas el portavoz del COI, Mark Adams.

“Estos atletas han competido muchas veces antes durante muchos años. No llegaron de repente. En sus pasaportes figuran mujeres y, por tanto son mujeres”, sentenció.

Sin embargo, el propio COI reconoce que ambos boxeadores no pasaron las pruebas de elegibilidad de género el año pasado.

El deporte femenino está que arde y las denuncias de "juego sucio" pueden incluso poner en riesgo la participación de otras atletas.