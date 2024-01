Las impactantes declaraciones de Sergio Rico sobre su accidente: "Es casi un milagro..."

Sergio Rico estuvo 26 días en coma, pero esta historia contó con un final feliz. El guardameta cuenta en 'Canal + Foot' sus sensaciones después de aquello. "Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida", asegura.

"Un doctor te dijo que si no hubieras sido un atleta de alto nivel estarías muerto?", le preguntan al cancerbero en CANAL+ Foot. "Sí, lo dijo", afirmó.

"El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena", declaró el guardameta.

"Los médicos dijeron que había un riesgo en cuanto al equilibrio, pero es perfecto. Es casi un milagro que esté tan bien. No debo exceder los 130 latidos por minuto. Todo lo que puedo hacer sin exceder este límite, lo hago", zanjó.