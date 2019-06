Impresionante marea “red” en la “Fan Zone” del Liverpool

Felipe II tiene un color especial. "Porque soy de Madrid si no te diría que estamos en Reino Unido. ¡Esto es increíble! ¡Saca el móvil que esto hay que grabarlo!", comenta un padre a su hijo que está alucinando con lo que sucede a escasos metros de su casa. "Nunca habíamos vivido algo así por aquí. ¡Esto es una pasada", señala. Y es que la popular avenida madrileña situada en los aledaños del Wizink Center cambió este mediodía las camisetas blancas del Real Madrid de baloncesto por las rojas del Liverpool. "Esta noche vamos a ganar 1-3. Dos goles de Mané y uno de Salah.", gritan los hinchas "reds" que no pueden estar pasándoselo mejor en la "Fan Zone" de su equipo. "¡Este tiempo es fantástico, aunque vamos a llegar a casa como cangrejos! No tendrás un poco de crema ¿no?, era una de las frases más repetidas entre los miles de aficionados del Liverpool que colonizaron con bufadas y banderas los alrededores de Goya. "Esto es Anfield", decían algunos valientes que sin camiseta, disfrutaban del rico sol madrileño.

La cerveza, al igual que el buen tiempo, no podía faltar y conseguir una "birra" era toda una odisea. "Nos piden la cerveza sin nada de espuma", cuenta una de las camareras de la zona. La marea roja se hace notar y el "You´ll Never Walk Alone" retumba por todas las calles del vecindario.

Camisetas de los últimos héroes de la Copa de Europa, como la de la leyenda Steven Gerrard o la del español Xabi Alonso se entremezclan con las de los nuevos ídolos: Salah, Mané, Firminho, Van Dijk... Ellos quince años después pueden volver a rescribir la historia.

"He estado en todas las finales de la Champions y para la de esta noche tengo un buen presagio", dice un hincha de unos 60 años. Éste porta una bufanda muy especial y muchos aficionados le piden una foto con ella. "Mira tengo un pin de todas las finales en las que he estado. Cógete uno, que te la regalo", nos dice el fiel seguidor "red".

"Never Give Up" es otro de los mensajes que más se podían leer por la zona. Salah, que lo llevó plasmado en una camiseta durante la remontada contra el Barcelona, lo ha puesto de modo. Tanto que muchos seguidores han optado por seligrafiárselo junto al número 40. Los goles que los de Klopp le endosaron a Ernesto Valverde (4-0, de ahí el 40).

Niños, mayores y adultos. Todos disfrutan de una jornada que ha transcurrido sin ningún tipo de incidente. Más tarde empezarán los desfiles hacia el Wanda Metropolitano, donde quieren hacer historia. El hincha de la bufanda, si todo sale bien, tendrá un nuevo pin que añadir a su colección, pero hasta que el árbitro no pite el final, no hay nada que clavar.