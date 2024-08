El inesperado enganchón de Lamine Yamal en TikTok que no deja en buen lugar al jugador

Lamine Yamal se ha vuelto el protagonista del Barcelona tras su gran actuación de la Eurocopa en Alemania. Los culés han comenzado su temporada en LaLiga EA Sports de manera perfecta, han vencido al Valencia, Athletic y al Rayo Vallecano, pese a ir por debajo en el marcador en esos dos de los tres encuentros. Además, Robert Lewandowski está en el primer puesto del Pichichi con tres goles. Todo esto al mando de Hansi Flick, quien se ha convertido en el segundo entrenador en toda la historia en ganar sus primeros tres partidos de LaLiga, el primero fue Javier Irureta.

Frente a los franjirrojos, Lamine dio la asistencia para el gol de la remontada anotado por Dani Olmo en su debut tras perderse las primeras dos jornadas al no poder ser registrado por el club y celebraron juntos los que ya habían sido compañeros en la Selección Española. Yamal fue sustituido en los últimos instantes del partido y salió entre aplausos y pitidos por parte de la grada de Vallecas.

Tras el partido, Lamine Yamal aprovechó a dar su opinión en redes, específicamente en TikTok, cuando el usuario "JOAANPU" compartió sus notas de cada futbolista culé ante el Rayo Vallecano. El aficionado azulgrana dio como mejor jugador a Dani Olmo y como el peor del encuentro a Ferran Torres, mientras que a Lamine le dio un 6,5 y le dedicó unas palabras: "Creo que genera un peligro constante, pero creo que aún no le hemos visto en su mejor versión este año". El delantero del Barcelona comentó acerca de su calificación.

El comentario del jugador culé TikTok

Lamine Yamal comentó entre risas "borra la cuenta mejor", este comentario cuenta con más de 17.000 me gusta. A esto le respondió el tiktoker con otro video en el que aclaraba que no lo ha dicho a malas: "Se me ha enfadado Lamine por decir que le ha faltado un poquito de atrevimiento. Es el mejor del mundo, es la cabra dentro y fuera de todo".El nombre de Lamine Yamal es bastante reconocido en TikTok, la temporada pasada en los comentarios de videos acerca del Barcelona o de fútbol relacionados al delantero era común encontrar en repetidas ocasiones la respuesta "lo compartió Lamine Yamal".