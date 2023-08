Jorge Vilda explica su versión sobre toda la polémica que rodea a la selección española

La selección femenina busca dar un paso de gigante metiéndose directamente en la final. Uno de los grandes responsables de este éxito es Jorge Vilda. El técnico consiguió limpiar su mala imagen después de que 15 jugadores pidiesen su destitución. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, apoyó a Vilda y éste llevó al equipo a su primera semifinal de un Mundial. Una de las imágenes más llamativas fue la filtración de un vídeo en el que se veía a las jugadoras festejar el triunfo, mientras que el seleccionador estaba solo. "Estás preguntando por el pasado, pero antes que nada me gustaría reconocer el respaldo y el apoyo de nuestro presidente Luis Rubiales desde el primer día. Sin eso no estaríamos aquí. Estoy bastante seguro de que todo esto no habría sucedido. Tenemos un presidente que reaccionó con valentía y confió en mí y en mi equipo técnico, y estamos muy contentos de todo el proceso", dijo.

"Las fortalezas de Suecia son obvias, sus condiciones físicas, es un equipo tremendamente potente en el plano físico, a balón parado son muy peligrosas. Han metido muchísimos goles a balón parado. Su potencia en las transiciones ofensivas les puede hacer muy peligrosas. No nos vamos a mover de nuestro guión. Hemos analizado a Suecia y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tengo claro es que nos va a exigir la mejor versión de nosotros para ganar el partido", afirmó.

"La respuesta en España, al estar tan lejos y con el cambio horario, no lo estamos viviendo en primera persona pero nos está llegando mensajes de Casa Real, instituciones y personalidades. Mi termómetro son los mensajes que recibo después de cada partido y del Mundial de 2019 a ahora se han multiplicado por tres o cuatro. Si consiguiéramos un gran éxito, tenemos el ejemplo de Inglaterra o Países Bajos, el fútbol femenino vería una explosión. En España ya lo estamos viviendo sin conseguir nada a nivel absoluto", zanjó.