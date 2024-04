La inolvidable imagen de Xisca y la hermana de Rafa Nadal en su emocionante adiós en el Mutua Madrid Open

El tenista español Rafa Nadal perdió (7-5, 6-4) este martes contra el checo Jiri Lehecka en octavos de final del Mutua Madrid Open, un rival inspirado y contundente con su saque y derecha, y quedó eliminado de su última participación en la Caja Mágica, acorde con los planes de poner fin a su carrera en este 2024.

"Es el final y los finales son siempre emotivos", dijo esta semana el cinco veces campeón del torneo. El ídolo local, leyenda del deporte español, entró a buen nivel en el partido pero no aprovechó sus opciones de 'break'. Lehecka no perdonó, se apuntó el primer set y tomó temprana ventaja en el segundo.

Nadal trató de aferrarse a la pista evitando otro 'break' seguido pero con una media de 200 km/h en su saque y una derecha llena de golpes ganadores, el checo fue imparable. Tras tres victorias en la Manolo Santana, el cuarto partido hizo hincar la rodilla al de Manacor, pasadas las doce de la noche, en su adiós.

Madrid le ha rendido un cálido homenaje con imágenes suyas desde que lo ganó en 2005. "Ha sido un gran viaje", dijo Rafa Nadal con una palabras y una emoción contenido que sólo podían significar un adiós a Madrid.

Aunque luego ha bromeado. "Que era una broma, que el año que viene vuelvo. Va a ser la última vez que voy a estar en Madrid, gracias a los que me han ayudado. Para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho, que es más importante que algún Grand Slam. Jugar enfrente del público español se quedará conmigo para siempre. He tenido la suerte de hacer un hobby mi trabajo y hacerlo de una manera destacada", ha dicho Nadal ante un público entregado. "Me siento un súper afortunado de la vida por lo que he vivido. Espero que haya sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, que es lo más importante. El deporte genera ilusión y creo que yo lo he generado en todos vosotros. Lo único que puede decir es gracias. Era un día que es difícil cuando llega, pero la vida y cuerpo llevan mandándome mensajes de que este día podía llegar. Muchas gracias por todo", ha continuado Nadal.

Luego ha dado las gracias a los organizadores. "Gracias a todo, al equipo, no me retiro todavía. Gracias a todos por ayudarme a vivir este momento".