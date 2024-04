La sorprendente separación de Novak Djokovic: "¡Qué años tan increíbles!"

Novak Djokovic está en un momento de transición vital y deportiva. Quiere seguir compitiendo al máximo nivel y sospecha que para eso tiene que hacer cambios drásticos.

El primero fue decir adiós a su entrenador, Goran Ivanisevic. Después de seis años de colaboración fructífera, durante la cual lograron 12 todos los títulos, Djokovic ha decidido prescindir de los servicios de Ivanisevic. La ruptura se ha debido a una sensación de saturación y cansancio mutuo, según ha explicado Ivanisevic en una entrevista. El entrenador croata ha reconocido que ya venían hablando de una posible separación desde la temporada pasada y que la decisión se tomó después de varios años de relación difícil. El tenista reconocía que la separación se debió a un punto de saturación y que sentían que era hora de separarse. Recordaba los momentos positivos que habían vivido juntos, incluyendo la victoria en varios Grand Slams y la consecución de la número uno del mundo. Sin embargo, admitió que la relación ha sido difícil en algunos momentos, especialmente cuando se han enfrentado críticas y presiones externas.

Ahora ha llegado el adiós de Panichi, su preparador físico: "Grande Marco, qué años tan increíbles de colaboración hemos tenido. Hemos llegado a la cima, hemos ganado títulos, hemos batido récords. Pero sobre todo, he disfrutado de nuestros días más "ordinarios" de entrenamiento dentro y fuera del gimnasio. Interminables horas de "carciofini" y risas que me han hecho sentir supermotivado para prepararme para el éxito. Grazie Romanista (como te llama Goran) por toda la energía, esfuerzo y tiempo que has invertido en convertirme en el mejor jugador y persona posible. Mucho amor ❤️ y nos vemos pronto en Roma. Forzaaaa", ha escrito en las redes sociales.