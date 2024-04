Nadal dice adiós a Madrid ante Lehecka con una trayectoria inolvidable

Nadal se despidió de Madrid más tarde y mejor de lo que pensaba. De lo que pensaba él y de lo que creía todo el mundo. Lo hizo en los octavos del Mutua Madrid Open, de un torneo que ha ganado cinco veces y donde la próxima que acuda no lo hará como jugador en activo. El verdugo de Rafa fue Jiri Lehecka, un checo que tiene muchísimo tenis. Se impuso por 7-5 y 6-4 en dos horas.

El torneo de Rafa ha sido esperanzador para todo lo que está por venir. Porque quedan cosas importantes todavía. Se ha rodado, ha terminado sano, que es lo más importante de todo con diferencia, y ha disputado cuatro partidos en los que ha demostrado que está para competir. Avisó antes de empezar que si fuera Roland Garros no saltaría a la pista. Pero era Madrid y Nadal liquidó al adolescente Darwin Blanch en primera ronda. Se volvió reconocible ante Alex de Miñaur, que le había superado hace nada en Barcelona y se dio el gustazo de ganar un partido de tres horas a Pedro Cachín. Sin tregua, sin un día de descanso, llegó el checo y acabó con una trayectoria maravillosa de 21 ediciones y un repóquer de títulos.

El checo cuajó un partido enorme con el saque, con la volea, con la derecha... con todo. Se llevó los últimos diez puntos del primer set con una naturalidad asombrosa. Como si enfrente tuviera a un cualquiera y eso que Nadal se situó con 0-30 cuando Lehecka servía con cinco iguales y el marcador reflejaba lo equilibrado que estaba siendo el partido. Con 22 años se ha asentado entre los 40 mejores del mundo con una facilidad asombrosa. Ya amenazó al afirmar que no eran las mejores condiciones las de Madrid para Rafa, pero es que su tenis cuando se vio más exigido fue impecable. Rafa peleó y peleó como lleva haciendo toda la vida. Se vio desbordado en el final del primer set y empleó catorce minutos para sumar el primer juego del segundo cuando Lehecka ya había logrado un "break". Y es que el checo fue un rival soberbio en el último capítulo. La Caja Mágica se despidió de su héroe. La ovación fue interminable.

Las dudas de Sinner

Jannik Sinner, el número dos del mundo y primera cabeza de serie, aseguró antes de su partido de octavos de final que si las molestias físicas podían poner en peligro su presencia en Roma o en Roland Garros no estaba dispuesto a arriesgar. El italiano jugó y ganó a Khachanov después de ceder el primer set (5-7, 6-3 y 6-3). Las molestias en la cadera derecha que arrastra desde el torneo de Montecarlo no le han impedido por ahora meterse entre los ocho mejores en la Caja Mágica. El problema para el italiano es que esas dudas físicas volvieron a aparecer después de meterse en cuartos. Hasta horas antes de su partido no tendrá claro si se mide o no a Auger-Aliassime. Los cuartos quedan así: Fritz-Cerúndolo; Alcaraz-Rublev; Sinner- Auger-Aliassime y Medvedev-Lehecka.