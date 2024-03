La inspiradora historia de Kerenza Bryson: médico, oficial de ejército y candidata al oro en París

Cada vez que se acercan unos juegos olímpicos conocemos historias admirables de deportitas que libran una lucha titánica por lograr sus sueños y esta, sin duda, es una de ellas.

Kerenza Bryson, una joven médico de 25 años y oficial de reserva del ejército, es una de las grandes joyas del pentatlón moderno -deporte que incluye natación, esgrima, equitación, tiro y carrera.-. Su viaje inspirador hasta los Juegos Olímpicos de París son un ejemplo de determinación, resiliencia y la búsqueda de la excelencia en múltiples campos.

Mientras el mundo espera con emoción la cita olímpica, esta atleta destaca con un camino que entrelaza la medicina, el servicio militar y el deporte.

La pentatleta del ejército, la subteniente Kerenza Bryson, ha comenzado con fuerza su año olímpico después de ganar el bronce en el Campeonato de Hungría en pista cubierta. La segunda teniente Bryson terminó tercera en la final femenina, cruzando la línea a sólo dos segundos de su compañera de equipo de Gran Bretaña, Emma Whitaker, que ganó la medalla de plata, y de la favorita local, Michelle Gulyas, que se llevó a casa la medalla de oro.

Deportista del año del ejército británico

Oficial del 165 Regimiento Marítimo y Portuario del RLC y médica calificada, fue nombrada Deportista del Año del Ejército en 2023 y recientemente ganó el premio Atleta del Año en los premios Her Sport UK.

La dedicación de Bryson tanto a su carrera médica como a sus actividades deportivas la ha llevado a logros notables. Durante su último año en la facultad de medicina, ganó el oro en la Copa del Mundo y consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Mundial, clasificando al equipo GB para los Juegos Olímpicos de París.

Hija de un médico y una enfermera, su vocación por la medicina es total y no descarta trabajar en urgencias.

"Soy oficial de reserva del comandante de tropas marítimas en el regimiento 165 del RLC marítimo y portuario. Cuando era más joven, fui a una competición donde alguien básicamente me persiguió y me dijo que podía tener mucho éxito en el ejército y me preguntó si lo había pensado. Así que me uní a mi Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Universitarios en Plymouth y pensé en intentarlo y disfruté de la idea de ser médico en el ejército a largo plazo y viajar con un regimiento. De allí decidí ir a Sandhurst y convertirme en oficial de reserva" relata la atleta que compagina sus tareas como reservistas con su entrenamiento deportivo.

"Veo mi vida en este momento como una tríada con mi deporte, mi medicina y el ejército" afirma. De hecho, su objetivo a largo plazo una vez que se retire del deporte es combinar el gorro militar y el de medicina y convertirse en médico militar a tiempo completo.

Pero los logros de esta atleta demuestran que no se detiene ante nada. Con tan solo 13 años obtuvo su primera licencia de buceo y logró subir el Kilimanjaro sin entrenamiento. Ahora gracias a una beca puede dedicarse a tiempo completo a su sueño olímpico.