Isco reaparece junto a Sara Sálamo, pero alejado del fútbol

Isco Alarcón se tomó unos meses sabáticos tras truncarse su fichaje por el Unión Berlin. Su primera mitad de temporada en el Sevilla fue cuanto menos mala e incluso terminó con el adiós de Lopetegui y un enfrentamiento entre el jugador y el director deportivo Monchi. La última vez que Isco publicó contenido fue en febrero. "Mientras fuera continua el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos", dijo. Por su parte, el Unión Berlin explicó lo sucedido: "Nos hubiera gustado ver a Isco con nosotros, pero tenemos nuestros límites y hoy, en contra de lo acordado anteriormente, se han superado, por lo que no se producirá el traspaso", zanjaron.

Casi tres meses más tarde, el ex futbolista del Real Madrid, actualmente sin equipo, aprovechó un viaje de familia en Disneyland París para compartirlo en redes sociales. Eso sí, el deportista sí que había respondido a alguna publicación de su pareja. "Desde aquel verano cientos de mariposas anidan en mi estómago, revoloteando por cada palabra que me escribías… Y me escribes. Porque felicitarte cada año y disfrutarnos cada segundo, sigue siendo mágico. ¡Feliz cumpleaños, vida mía!”, escribió la intérprete. “Love you”, escribió Isco.

Ibai Llano reconoció que habló con Isco. "¿Vistes que Isco y James son agentes libres?", le dijo a Ibai Llanos uno de sus seguidores. "Sí, con Isco hablé y no hay posibilidad de momento de que venga a la Kings League y con James me imagino que tampoco. Es joven y va a querer ofertas de los equipos. No creo que se quiera retirar", afirmó Ibai.

Desde Brasil afirman que Isco también ha tenido una propuesta desde Brasil, más concretamente del Flamengo con un sueldo muy alto.