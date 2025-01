Jaime Fernández, un joven jinete en busca de sus sueños internacionales

A sus diecinueve años, Jaime Fernández Rey es una gran promesa del Salto de Obstáculos español. Con un buen currículum para su corta edad, este joven madrileño deja muy claro a diario que su dedicación, esfuerzo y pasión por este deporte, y en concreto, por esta disciplina, no tiene límites.

El amor de Jaime por la equitación nació en casa. “Empecé a montar con 3 años gracias a que mi padre es jinete profesional y toda mi familia está en el mundo del caballo”, explica. Sus inicios fueron en la escuela del Club de Campo Villa de Madrid, donde comenzó a competir a los 7 años y, apenas cuatro después, ya participaba en competiciones internacionales.

“En 2018 participé por primera vez con el equipo español en Italia, siendo el mejor español en el Gran Premio. Al año siguiente gané mi primer Campeonato de España, además de la Copa de Naciones de Francia con el equipo, donde también fui el mejor jinete español del Gran Premio. Ese mismo año participé en el Campeonato de Europa y en la final FEI de la Copas de Naciones, quedando quinto en la final”, cuenta.

El cambio llegó a finales de 2022. “Comencé a plantearme dedicarme a la hípica profesionalmente, pero sabía que quedándome en casa sería muy complicado. Así que en enero de 2023 hice las maletas y me fui a Dinamarca a una cuadra de comercio”, recuerda Jaime. Así, con un equipaje cargado de ilusión, tirando de talento y apoyado en el ímpetu de su juventud, dejó el confort de su casa madrileña siendo muy joven. Sin embargo, no todo fue fácil en su aventura nórdica. “El invierno danés es muy frío, os lo aseguro”, comenta con humor. Pero esa etapa fue solo el comienzo: poco después se le presentó una oportunidad en Francia, donde una yeguada que apostaba fuerte por la hípica lo recibió con los brazos abiertos.

La decisión de Jaime no fue sencilla ni para él ni para su familia. “La verdad es que a mi familia no le hizo gracia, ya que estaba terminando mis estudios, pero decidí lanzarme y no me arrepiento de nada”, afirma.

Actualmente compagina sus estudios online con su trabajo en la cuadra del jinete francés Julien Gonin, situada en Bourg-en-Bresse, cerca de Lyon. “Es una cuadra de 5 estrellas, especializada en comercio y formación de caballos jóvenes. Julien está poniendo mucho interés en mí y me ayuda muchísimo”, asegura.

La experiencia de vivir fuera de casa también ha supuesto un aprendizaje personal para el joven jinete madrileño. “Lo que más me gusta de estar fuera es la cantidad de cosas que puedes aprender. La hípica en cada lugar se vive de forma diferente, y es importante aprender de todos los sitios. Pero claro, también hay cosas que echo de menos. La factura de electricidad llega a mi nombre en vez de al de mi padre, la comida no sabe igual cuando la haces tú mismo, y las lavadoras tampoco se hacen solas”, bromea.

Jaime tiene muy claro su objetivo a largo plazo: “Dentro de 5 años me encantaría poder estar al más alto nivel del Salto. Pero soy muy joven, el camino es largo y complicado, así que paciencia y a seguir dando todo para conseguirlo”.

Para él, cada día es una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. “Ahora estamos entrenando duro para preparar la temporada. Este es el momento de afinar detalles y trabajar al máximo”, explica.

Cuando se le pregunta qué le diría a un joven de 15 años que sueña con hacer de la hípica su profesión, Jaime responde con sinceridad: “Si de verdad lo quieres, inténtalo, pero siempre con cabeza. Los sueños hay que perseguirlos para alcanzarlos, pero no tirar todo por la borda por el camino. Cuando sales de tu zona de confort hay momentos buenos, pero también muy malos. Ahí es donde hay que ser fuerte y seguir dándolo todo. En fin, darlo todo cada día”.

Jaime Fernández Rey es un ejemplo de que querer es poder, y que si se trabajan, los sueños se cumplen.