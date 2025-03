Joana Sanz, la pareja de Dani Alves, por fin habla: "Me señalaron, me insultaron"

Las reacciones tras la sentencia que absuelve a Dani Alves no dejan de sucederse. Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, fue de las primeras que habló. Este sábado ha hablado la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha considerado "una vergüenza" la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves por una agresión sexual a una joven, así como que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

"Por eso desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. No está sola, aquí estamos contigo", ha asegurado Montero en la inauguración del 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén.

Al respecto, la ministra ha insistido en que esta sentencia es una "vergüenza después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres".

Pero sin duda, la reacción más esperada y que ha tardado en hacerla ha sido la de Joana Sanz, la pareja de Dani Alves antes de todo y la que, según parece, ha seguido siendo su pareja durante todo este tiempo. La modelo ha esperado un día para opinar donde siempre lo ha hecho: en Instagram.

El post de Joana Sanz Instagram

"Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás. Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envene".