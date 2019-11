Joaquín se ha disculpado con Vinicius en Canal Sur: "Eso es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid. Es un comentario que hago yo para mí y para el preparador físico“, explicaba el futbolista sobre su comentario calentando en la banda en el Bernabéu cuando Vinicius iba hacia la porteria.

Ha intentado hacer una gracia, aunque no ha quedado bien con los gitanos: "Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primo. Sinceramente me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención"