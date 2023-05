Joel Embiid, el pívot camerunés que empezó a jugar con 16 años, MVP de la NBA

El máximo anotador de la NBA esta temporada, el pívot camerunés de los Sixers de Philadelphia Joel Embiid, ha sido elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga estadounidense. Embiid, que no ha disputado los dos últimos partidos de los playoffs por problemas en la rodilla izquierda, ha superado en las votaciones al serbio Nikola Jokic, ganador del premio los últimos dos años, y el griego Giannis Antetokounmpo.

Los números de Embiid esta temporada no admiten discusión: 33,1 puntos por partido con un 55 por ciento de acierto en tiros de campo, 10,2 rebotes y 4,2 asistencias. El pívot lideró a los Sixers hasta el tercer puesto en el Este (54-28) y ahora dominan las semifinales de Conferencia ante los Celtics por 1-0. Embiid es el quinto jugador de la franquicia en lograr el MVP. Sus antecesores fueron Wilt Chamberlain, Julius Erving, Moses Malone y Allen Iverson.

El pívot de 29 años había sido segundo en las votaciones del MVP los últimos dos años. "No sé por dónde empezar, costó mucho trabajo, pasé por muchas cosas, y no hablo sólo de baloncesto, sino de vida, por mi historia, de dónde vengo, lo que me costó llegar aquí. Es fantástico", dijo Embiid. "Vamos a celebrar por cinco minutos y luego volveremos al trabajo porque tenemos una serie por ganar", aseguró. Embiid recordó a su tío porque fue quien le animó a jugar al baloncesto cuando tenía 16 años y parecía muy complicado alcanzar el nivel necesario para ser una estrella de la NBA: "Quiero que la gente se acuerde de que todo es posible. Empecé a jugar con 16 años y es complicado. Todo es posible, hay que tener fe", insistió.

Ganan Lakers y Knicks

Agarrados a un descomunal Anthony Davis, Los Angeles Lakers se impusieron en San Francisco a los Golden State Warriors en el partido que abría su semifinal del Oeste (112-117). El ala-pívot, con 30 puntos, 23 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones, fue determinante para que los Lakers arrebataran el factor cancha a los Warriors. Lo que parecía iba a ser una victoria cómoda (98-112) estuvo cerca de convertirse en un drama para los californianos. Un parcial de 14-0 de los Warriors, que incluyó tres triples y una jugada de 2+1, estuvo a punto de voltear el marcador en el tramo final. Los Warriors ofrecieron signos de cansancio en los minutos finales pese a los 27 puntos de Stephen Curry, los 25 de Klay Thompson los 21 de Jordan Poole y los 10 puntos y 23 rebotes de Kevon Looney. En los Lakers, Davis contó con la ayuda de LeBron James (22 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias), Dennis Schröder (19 puntos) y D'Angelo Russell (19).

Jalen Brunson, con 30 puntos (10 de ellos en el último cuarto) y 5 rebotes, fue el jugador decisivo en la victoria de los Knicks ante los Heat para igualar (1-1) la semifinal del Este (111-105). En Miami fue baja Jimmy Butler y pese a la ausencia de su estrella, los Heat estuvieron muy cerca de volver a tomar el Madison Square Garden.