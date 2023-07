Jon Rahm sufre y Otaegui disfruta en la primera jornada del Open Británico

La primera jornada del Abierto Británico fue un sufrimiento para Jon Rahm y un placer para Adrián Otaegui, que firmó una magnífica vuelta (-4) a un único golpe de los líderes. Se trata del mejor inicio de un español en The Open desde 2014, aunque el de San Sebastián no quería exagerar demasiado. «Mola una vuelta así en cualquier torneo. La clave está en ir cogiendo calles, incluso sacrificando algo de distancia. Y es lo que he hecho», confesaba Otaegui, mucho más satisfecho que Jon Rahm, que terminó con +3 y la sensación de que no había jugado tan mal para un resultado así. «Algún golpe bueno ha habido, pero los que no han ido bien han ido a sitios malos. Creo que he jugado bien, me duele el resultado por lo bien que le he dado a la bola», decía nada más terminar su recorrido. «He pegado muchos hierros buenos, varios en los que he estado a menos de un metro de tener buenas opciones de birdie, y luego los putts del 15 y 16 de un metro y que son golpes que duelen. Si meto esos dos, quién sabe. He metido suficientes putts, pero me hubiese gustado que entrase alguno más. Todavía queda mucho, si viene lluvia el fin de semana... Mañana por la mañana tenemos que aprovechar las buenas condiciones», continuaba algo contrariado. «Han sido dos malos putts y no aprovechar los pares cinco, no es un campo fácil», resumía antes de irse a descansar y pensar en la segunda jornada.

Rahm tendrá que remar tras una tarjeta de 74 golpes en el Royal Liverpool Club que le sitúan muy lejos de los primeros puestos de la clasificación que lideran el sudafricano Christo Lamprecht, el británico Tommy Fleetwood y el argentino Emiliano Grillo. Jon se atascó al inicio del recorrido saliendo hacia el primer hoyo con un lanzamiento a la hierba alta que posteriormente enmendó.

Los seis primeros hoyos fueron todos al par, con algunos momentos comprometidos, sobre todo en las salidas desde el tee que supo subsanar, pero el séptimo se saldó con un bogey que le puso +1. El octavo y noveno también fueron al par y hasta el décimo no logró hacer birdie, que dio inicio a los peores momentos de juego del recorrido, llegando a hacer otros tres bogeys (hoyo 12, 16 y 18), que le obligan a remontar.

Pablo Larrazabal, por su parte, tampoco estaba contento con su tarjeta de un golpe por encima del par, un impacto menos que Josele Ballester (+2), que debutó en el Abierto Británico con solo 19 años.