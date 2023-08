João Félix, pendiente del futuro de Salah para estudiar la vía Liverpool

João Felix vive uno de sus peores momentos como profesional. El luso quiere jugar en el FC Barcelona, pero el tiempo avanza y no se termina de concretar un traspaso cuanto menos difícil. Eso sí, el Barça conoce la situación y habla con frecuencia con el agente Jorge Mendes. Esta operación depende de las posibles salidas que pueda tener el Barça cuya opción se mantiene en pie con alguna posibilidad. La prensa catalana informan que el jugador no es prioridad para Deco y Xavi Hernández, pero las posibles salidas de Abde Ezzalzouli y Ansu Fati pueden abrir de nuevo esta opción.

Desde Inglaterra afirman que el Liverpool está pendiente de la posible salida de Salah. Arabia le está tentando con una oferta que le convertiría en el segundo jugador mejor pagado de la competición y muy cerca de Cristiano Ronaldo. Sky Sports indica que el conjunto red vería con buenos ojos buscar una cesión con João, siempre y cuando se diese ese escenario. "El Arsenal no es una opción porque Joao quiere jugar en PSG. El Atlético Madrid no quiere perderle y pide entre 130 y 140 millones de euros", afirmaba Gianluca Di Marzio. De todos modos, si el atacante regresa a la Premier deberá demostrar que su primera etapa en el Chelsea solamente fue un espejismo. Y es que, João no se adaptó ni al equipo, ni tampoco al alto ritmo de la competición.

"Para el Benfica sería un excelente jugador, todo el mundo conoce las cualidades de Joao Félix. Si quiere venir y está dispuesto a ayudarnos será siempre bienvenido", señalaba recientemente Joao Mario sobre él.

La solución a esta tensa situación puede venir desde Arabia.El Al-Hilal pagaría al Atlético de Madrid 15 millones de euros por el préstamo, aunque la prioridad del futbolista del Atlético de Madrid sería continuar su carrera en Europa.