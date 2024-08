Judo: La judoca que desertó de Cuba y aspira a darle una medalla a España en Los Ángeles

Si bien los Juegos Olímpicos se etoman en muchos casos como una tregua en el día a día político a nivel internacional, hay muchos deportistas cuya situación en sus países les lleva a aprovechar la oportunidad que supone el viaje a la cita -en este caso a París- para reivindicar los abusos en su entorno más cercano o, directamente, buscar una nueva vida.

Es el caso de la judoca cubana Dayle Ojeda, que tras la cita olímpica decidió desertar de la isla y buscar un destino mejor. Sus pasos la han llevado al Centro de Alto Rendimiento de Valencia. La propia Federación Valenciana de Judo ha difundido en su página web una entrevista de la luchadora con el periodista Matías Sartori donde cuenta su historia.

Dayle acudió a París dentro del equipo de Idalys Ortiz, la gran referente de este deporte en Cuba, pero no competía de manera oficial en los Juegos, por lo que debía tomar un avión de vuelta antes de que empezase la cita olímpica. Sin embargo, cuando debía llegar al aeropuerto, su rastro se perdió. En realidad, había salido de la capital francesa... pero rumbo a Barcelona. Desde allí, a Valencia, donde ahora está entrenando con el sueño de representar a España en Los Ángeles 2028 y emular a deportistas como Emmanuel Reyes o Jordan Díaz, que han sacado medallas para España en estos Juegos.

Ojeda asegura haber vivido unos últimos días "muy difíciles y con mucha ansiedad y miedo", y pensando en "lo que sería correcto para mí y mi familia". Además, afirma que fue una decisión "muy difícil de tomar, pero convencida de que hice lo mejor". Aunque eso le cueste no ver a su familia. "Mi madre, mis sobrinos y hermanos, que son mi vida".

La judoca cuenta cómo fue el momento de abandonar la disciplina de su grupo: "Me separé del grupo y salí casi corriendo. Caminé y caminé muy nerviosa, hice algunas llamadas hasta que encontré alguien que me ayudó y me orientó para sacar un ticket de autobús, el billete más económico de París a Barcelona. Mi destino sabía que era Valencia, el nivel de judo allí es muy alto. Sabía que en el Centro de Alto Rendimiento me darían su apoyo", explica.

Entre los "muchos motivos" que le llevaron a dejar Cuba, Dayle Ojeda destaca "las ganas de poder mejorar como atleta y poder sentir que puedes crecer sin que te detengan o te digan que no puedes". Además, refleja la situación de muchas personas, en este caso deportistas, que se ven empujados a salir del país: "La situación en Cuba es difícil, nosotros tenemos que buscar una forma de mejorar. En otro momento, muchos españoles fueron a Cuba a realizar sus proyectos porque en España era difícil todo. Ahora nos pasa a nosotros", refleja.

Finalmente, confía en estar en Los Ángeles 2028 compitiendo por España, el motivo real por el que ha venido a nuestro país: "Podía haber ido a Estados Unidos donde tengo familia, o también en Francia. Pero creo que la elección de España es la mejor para mi objetivo deportivo y para sentirme socialmente integrada. Espero y deseo realmente que me concedan el asilo y demostrar pronto tengo el nivel deportivo necesario para representar a España con orgullo, ya que me está dando la oportunidad de mi vida". La de Dayle Ojeda es una historia de superación y buscar los sueños, aunque eso implique dejarse mucho en el camino.