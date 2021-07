Adriana Cerezo, de 17 años, luchará por el oro y ya tiene la plata asegurada

Deportes

Sólo tiene 17 años, pero se lo está pasando en grande en sus primeros Juegos Olímpicos. Adriana Cerezo es joven, pero sabe lo que hace en taekwondo. Es la campeona de Europa en categoría de 49 kilos y luchará por ser campeona olímpica después de una trayectoria en Tokio espectacular. La tunecina Yildirim fue el obstáculo en semifinales, y la española no tardó en marcar terreno con un par de patadas en el peto y una en la cabeza para tomar la primera ventaja importante. Todavía quedaba mucho, pero ya demostró que es joven, pero sobradamente preparada. Es que lo tenía claro antes de viajar: “Voy a por el oro”. Eso es actitud. Dicen de ella que es un torbellino imparable y que es muy madura para su edad. Incluso que lo era ya desde niña. Como si ahora no fuera casi una niña. En el segundo asalto no sólo logró mantener la ventaja, es que la aumentó para situarse 25-16. Los últimos dos minutos los aguantó como una veterana, siempre ofensiva y llevando el peso del combate (39-19).

Su camino hasta ahí había sido muy complicado. O lo era sobre el papel. La serbia Tijana Bogdanovic, subcampeona en los Juegos de Río y número dos del mundo, para debutar en unos Juegos, pero se la llevó por delante (12-4). Después llegaba la china Wu, una leyenda, doble campeona olímpica (Pekín 2008 y Londres 2012), y el combate no llegó ni al tercer asalto porque en el segundo ya tenía más de 20 de ventaja (33-2). Le hizo de todo: patadas al pecho, al cabeza, en giro, que es lo que más puntúa, puñetazos... Fue una exhibición.

Y es que además lo hace todo como si nada: sale a pelear con una sonrisa, se transforma después para el combate, y regresa la sonrisa al final. El pase a la final sí lo celebró con un salto. No es para menos. “Vamos, vamos”, gritaba a la cámara. “Queda uno más”, añadía. Es que no se conforma con la plata. La final es a las 13:30.