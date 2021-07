Deportes

España vuelve al lugar en el que hace 15 años se proclamó por primera vez campeona del mundo. “Recuerdo que el Chacho, Marc y yo en 2006 éramos unos críos y ahora somos de los más veteranos del equipo, pero eso es lo único que ha cambiado porque la ilusión sigue intacta”, rememora Rudy Fernández, que con 36 años repite capitanía en el equipo nacional después de su estreno en 2019 cuando España volvió a proclamarse campeona del mundo.

Rudy asume que lo de Tokio es la última oportunidad para muchos jugadores que sólo tienen pendiente el oro olímpico. En la actual selección hay cuatro supervivientes de aquel Mundial en el Saitama Super Arena. Además de él están Marc, Pau y el Chacho. Eso con permiso del presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, que acabó incluido en el quinteto ideal de aquel torneo. España jugó entonces la primera fase en Hiroshima y los partidos que llevaron a la gloria en el pabellón en el que hoy se estrenarán ante los anfitriones. “Volver aquí nos trae muchísimos buenos recuerdos”, rememora el Chacho. Hay quien todavía no ha olvidado el terremoto que sacudió la ciudad dos días antes de la semifinal ante Argentina. El pánico de algunos por la sacudida de 4,8 grados en la escala Richter contrastó con la tranquilidad con la que Navarro se despertó de la siesta y retomó el sueño como si nada hubiera pasado. El grupo también recuerda la tarde de compras en la que Berni, Felipe y Mumbrú se adentraron en la ciudad con la ayuda de unos traductores y acabaron comprando los hachimakis -las cintas que llevaban los pilotos kamikazes- que lucieron después de derrotar a Grecia en la final.

Para Rudy estos serán, como para Pau, sus quintos Juegos Olímpicos. Busca ser el primer deportista español junto a Pau, Sául Craviotto y Mireia Belmonte que gana medallas en cuatro Juegos Olímpicos diferentes. Sólo quedó pendiente el podio de Atenas. Rudy y el mayor de los Gasol se convertirán en el quinto y sexto jugador que pueden presumir de haber competido en cinco Juegos. Entre los antecedentes, además del puertorriqueño Teófilo Cruz, el brasileño Oscar Schmidt Bezzerra y el australiano Andrew Gaze, está su amigo Juan Carlos Navarro. A la lista de ilustres también se sumará el argentino Luis Scola, aunque ninguno de ellos tiene un palmarés como el de los españoles. “Es algo increíble que no podía imaginar cuando empecé. Mis primeros Juegos fueron muy felices porque además de debutar con la Selección en una competición importante, lo viví con mi hermana”, asegura el capitán de España. Y apunta Pau: ”Era uno de mis retos, sobre todo con este proceso que he tenido de lesión, de dos años apartado de las pistas. Estar y competir en mis quintos Juegos Olímpicos ha sido una de mis motivaciones, el motor que me ha empujado a seguir trabajando”.

A menos de dos semanas, aunque no se comente en público, está la final olímpica. En el grupo español hay la sensación de que “esta vez sí es posible”. Ya lo dijo Rudy después de la final de 2008: “Aunque perdiésemos mereció la pena ver la cara de acojone de los americanos”. Su mate a Dwight Howard fue una de las imágenes de los Juegos de Pekín. El “caso Juancho” añade combustible a un grupo que hoy arranca su enésimo desafío.