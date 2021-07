Deportes

Desde la derrota en las semifinales de Barcelona 92 ante el Equipo Unificado formado por jugadoras de la Unión Soviética, Estados Unidos no sabe lo que es perder en el torneo femenino. 29 años invicto acumula el equipo de las barras y estrellas. Son seis oros olímpicos consecutivos el último en Río ante España, 101-72 y de esa media docena, Sue Bird y Diana Taurasi fueron protagonistas en los cuatro últimos. Ambas están en Tokio en busca del repóker. Estados Unidos arrancó ayer ante Nigeria. Ganó (72-81) sin forzar y ya en el tercer cuarto tenía el partido resuelto.

A diferencia de lo que sucede con sus colegas de la selección masculina, casi todas las estrellas de la WNBA sí están en los Juegos. Eso no ha impedido que su preparación para Tokio, como les sucedió a ellos, arrancase con dos derrotas. Australia (67-70) y un combinado de jugadoras de la Liga estadounidense (85-93) dieron un aviso a Taurasi, Bird y compañía. Las dos leyendas debutaron en los Juegos de Atenas 04 y una de sus compañeras era Dawn Staley, la actual seleccionadora y que en aquella edición ejerció de abanderada. El Team USA tiene media docena de novatas en unos Juegos, pero su palmarés individual es mareante. Sylvia Fowles ha sido tres veces campeona olímpica; Tina Charles, tres veces campeona del mundo; Brittney Griner, dos veces campeona del mundo y oro en Río; Breanna Stewart, dos veces campeona del mundo y oro en Río y Jewell Lloyd y A’ja Wilson fueron oro en el Mundial de Tenerife hace tres años. Pero por encima de ellas están Taurasi y Bird.

A Diana Taurasi (39 años, Phoenix Mercury) muchos la consideran la mejor de la historia. “Tiene un carisma que no se lo he visto a nadie”, asegura Amaya Valdemoro. “Para ser lo que ella ha sido

y es hace falta mucho más y ella lo tiene todo”, afirma la ex internacional. Máxima anotadora histórica de la WNBA, tres anillos de campeona e infinidad de títulos con el USA Team. De padre italiano emigrado a Argentina con apenas cinco años, Taurasi habla perfectamente castellano. Su madre es argentina y su hermana, Jessika, nació en Rosario. Diana nació en California a donde se trasladó la familia. Ella, además de jugar en Phoenix, lo ha hecho en Turquía y Rusia. Ha ganado seis Euroligas y en Europa se negó a llevar pantalones muy cortos para jugar. Fue multada con 500 euros diarios durante casi toda la temporada y llegó a acumular medio millón de euros en multas. El sueño de su vida, después de haber sido madre con su pareja, la alero australiana Penny Taylor, es ser propietaria de una franquicia de la WNBA.

Sue Bird tiene un año más que la que fuera compañera suya en la Universidad de Connecticut. La base es la mejor asistente de la Liga estadounidense y también posee tres anillos. Entre ambas suman 15 medallas con Estados Unidos y Bird fue la abanderada en el Estadio Nacional de Tokio. En su estreno ante Nigeria repartió 13 asistencias. La cuarta derrota de la selección estadounidense femenina de baloncesto, después de las de Montreal 76 ante Japón y la URSS y la de Barcelona 92 ante el Equipo Unificado, es complicado que llegue en Tokio.