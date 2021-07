Las emocionadísimas palabras de Carreño tras ganar a Djokovic: “He conseguido rehacerme gracias a toda España”

Deportes

Los tenistas suelen decir que disputar la Copa Davis o unos Juegos Olímpicos suponen un nerviosismo especial. Esa sensación de jugar en equipo y además defender a tu país, da un plus y Pablo Carreño lo demostró. Su épico triunfo ante Djokovic (6-4, 6-7 [6/8] y 6-3) le llenó de emoción. Se tumbó en la pista y lloró antes de saludar al número uno del mundo. Poco después, tuvo sus primera palabras, y la voz le temblaba todavía. “Creo que es el mayor logro de mi vida. Esto es algo increíble. Después de la derrota de ayer tenía que darlo todo otra vez. He notado todo el apoyo de la gente. Tras perder el segundo set creo que todo el mundo pensaba que esto ya estaba hecho (y se ríe), pero he conseguido rehacerme y creo que ha sido gracias a toda España. Me habéis animado, me habéis apoyado, y la sensación que he tenido durante esta semana ha sido increíble. Es un bronce. No he podido dar más, pero lo he dado todo y ojalá que os haya servido para recompensar todo el cariño que he sentido”, aseguró el gijonés en declaraciones facilitadas por el COE. Era la quinta medalla para España.